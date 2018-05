Calciomercato Inter | Icardi dà il benvenuto a Lautaro Martinez | ' Ti auguro il meglio'

Calciomercato Inter - Martinez : “sono felice - è il giorno più bello mia vita” : “È un sogno essere qui, forza Inter”. Sono queste le prime parole di Lautaro Martinez, nuovo acquisto dell’Inter, all’uscita della sede del società. Il giovane attaccante ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro, un accordo che sarà depositato ufficialmente in Lega il prossimo 1 luglio. “Milito mi ha raccontato tante cose dell’Inter, mi ha raccontato le sensazioni che ha vissuto qui – ha ...

Calciomercato Inter - Moratti : 'Lo Scudetto è possibile - ma ora servono gli acquisti' : Un finale di stagione thrilling, che ha regalato all'Inter la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo centrato da Luciano Spalletti, con il 3-2 dell'Olimpico che è ancora vivo negli ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di Fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...

Calciomercato Inter - Thiago consiglia Rafinha : 'Se sei felice - perchè cambiare?' : Il brutto infortunio al menisco con il Barcellona, poi la rinascita all'Inter. Rafinha ha trovato, in nerazzurro, una nuova casa, dove ritornare a far vedere tutto il suo talento. Diventato in poco ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...

Inter - Spalletti / "Rinnovo? Non ci sono problemi. Scudetto? Il Calciomercato..." : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro parla del rinnovo come cosa ormai fatta e svela che per vincere lo Scudetto ci vuole qualche innesto anche se il fairplay finanziario...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:11:00 GMT)

Calciomercato Inter : il Valencia riscatta Kondogbia - nerazzurri su Barella Video : Con la qualificazione in Champions League, l'Inter proietta il suo mercato [Video] su dei giovani promettenti senza andare a spendere cifre eccessive causa Fair Play finanziario e non intaccare così il bilancio. Tanti nomi in ballo per rendere competitiva una rosa che nella prossima stagione vorra' sicuramente fare meglio rispetto a quella appena conclusa. Il Valencia riscatta Geoffrey Kondogbia 'Geoffrey Kondogbia ora è ufficialmente un ...

Calciomercato Inter – Niccolò Barella nel mirino - primi contatti con l’agente : ecco la richiesta del Cagliari : Il Calciomercato dell’Inter entra nel vivo: il ds Ausilio sonda il terreno per Niccolò Barella, il Cagliari chiede 35 milioni per il suo gioiellino Dopo aver archiviato la qualificazione in Champions League grazie ad un pazzesco finale di stagione, l’Inter volge lo sguardo al Calciomercato. Quella nerazzurra sarà un’estate caldissima, non solo per le temperature. Tanti i nomi sulla lista dei desideri del ds Piero Ausilio che nella giornata di ...

Calciomercato Inter - Spalletti annuncia due addii ma arriva un importante tesoretto : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato e ben figurare anche in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “bisogna fare chiarezza che questo Settlement Agreement è stato firmato dalla proprietà precedente e noi l’abbiamo ereditato e di conseguenza bisogna osservarne i ...

Calciomercato - Spalletti sincero coi tifosi dell’Inter : “niente Rafinha e Cancelo! Il Fair play finanziario…” : Rafinha e Cancelo lasceranno l’Inter dopo un buon impatto avuto nella seconda metà della stagione sotto la guida di Spalletti, il FPF impone austerità ai nerazzurri “Rafinha e Cancelo giocatori eccezionali, hanno dato forza e convinzione mentale, ma in questo momento non possono essere riscattati, poi vedremo in seguito”. E’ solo una delle notizie date da Luciano Spalletti durante la sua conferenza stampa di fine ...

Calciomercato - Lautaro Martinez atterrato a Milano : sarà un nuovo giocatore dell'Inter : Lautaro Martinez è in Italia: comincia ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. L'attaccante classe 1997 sarà infatti il primo colpo dell'estate nerazzurra: arriva dal Racing Club ed è pronto a ...