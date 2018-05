Sui social mentre è alla guida | il terribile frontale con un tir in diretta Facebook

GIULIA DE LELLIS E JEREMIAS RODRIGUEZ STANNO INSIEME? / Foto - pose da diva per lei Sui social : JEREMIAS RODRIGUEZ sta corteggiando GIULIA De LELLIS? La sua confessione sul settimanale Nuovo apre a qualsiasi scenario, ma lei si mostra come una diva sui social.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:08:00 GMT)

Vidal si difende Sui social e non dimentica la Juventus : E ovviamente non mancano quelli sfoggiati con la maglia della Juventus : ' Amato e rispettato da tutti! Dal barrio al mondo! Buonanotte! '. Mientras algunos periodistas desinformados , !, se llenan ...

Orbiting - ecco perché lui ti «ronza» attorno Sui social : Da quando le persone entrano nelle nostre vite prima sui social che nella realtà, la strada per una sana relazione è spesso in salita. A volte cadiamo nell’errore di monitorare ogni attività dell’altro tentando di dare interpretazioni sensate a ogni like o connessione. Altre ci mettiamo eccessivamente in discussione, provando a ottenere da subito l’attenzione e cercando conferme in commenti, chat e visualizzazioni. E se fino a ...

“Allora - sorpasso?”. Poi lo schianto in diretta Facebook. Una terribile imprudenza costata la vita a 9 persone. E Sui social è linciaggio : “Assassino!” : La morte corre sui social. Una storia terribile costata la vita a 9 persone e che ha fatto immediatamente il giro della rete ed ha per protagonista un autista di un pullmino ha fatto partire una diretta facebook con il cellulare mentre era al volante del suo mezzo. Il filmato mostra l’uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide anche di compiere un sorpasso. Distratto dai commenti non si accorge ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta torna sulla piazza e si sfoga Sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista... Sossio Aruta è tornato ufficialmente sulla piazza. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha deciso di chiudere sia con Ursula che con Nevila non avendo trovato in nessuna delle due la donna che sta cercando. La decisione di Sossio ha naturalmente scatenato ulteriori critiche e ...

KIM KARDASHIAN HOT Sui SOCIAL/ Foto - tutta nuda e senza censura : boom di like : Kim KARDASHIAN hot sui SOCIAL: l'influencer si mostra totalmente nuda su Instagram che non censura lo scatto che conquista boom di like. Ecco il motivo. La moglie di Kanye West ha letteralmente fatto esplodere Instagram postando una Foto in cui appare tutta nuda. L’influencer si mostra con tutte le sue curve esplosive sui SOCIAL lasciando coperto solo il viso.

Francesco Monte senza cervello? L’ex naufrago senza freni Sui social : Francesco Monte criticato sul web: la risposta dell’ex naufrago Francesco Monte continua a stare al centro dell’attenzione. Il giovane ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è sulla bocca di tutti. A quanto pare, le ultime scelte del ragazzo non sono state gradite da alcuni dei suoi fan. Dopo essere stato lasciato in diretta tv dalla bella […] L'articolo Francesco Monte senza cervello? L’ex naufrago senza freni sui social ...

Piove nella casa del Gf15 : cucina allagata. Scoppia l'ironia Sui social : Mai così tanta pioggia in un'edizione del Gf: il temporale che si è abbattuto sulla Capitale ha avuto ripercussioni anche per gli inquilini della casa più spiata della tv. Costretti ad armarsi di ...

Grande Fratello - lite Sui social tra Francesco Monte e Matteo Gentili : lite via social, ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello . E' successo quando Barbara D'Urso ha mostrato a Matteo Gentili e Alessia Preti alcuni titoli di giornale che riferivano di ...

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili contro Francesco Monte e Paola di Benedetto. Lui ironizza Sui social (foto e video) : Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su canale5, a Matteo Gentili e Alessia Prete, è stata data la possibilità di leggere delle dichiarazioni rilasciate da Paola di Benedetto e da Francesco Monte che hanno espresso perplessità sulla durata della relazione della coppia formata all'interno della casa più spiata d'Italia.Paola Di Benedetto durante Mattino Cinque, ha dichiarato che secondo lei: "la loro storia non ...

La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne - messaggi e pettegolezzi Sui social ma... : Registrazione sì o no? Il mistero sulla scelta di Sara Affi Fella continua mentre i messaggi in rete si moltiplicano. Dagli auguri di Valeria Bigella ai pettegolezzi su Lorenzo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:34:00 GMT)

Gf - Matteo e Alessia non aprono la busta di Francesco e Paola. Monte si fa sentire Sui social : Matteo Gentili e Alessia Prete si sono rifiutati di aprire la busta del Gf Nip con le dichiarazioni di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Nel corso della settimana, infatti, entrambi hanno parlato ...

Grande Fratello 2018 - Nina Moric contro le critiche ricevute Sui social : «Questi carnefici sono vittime di loro stessi». Ma non convince : GF15 - Nina Moric Lo studio del Grande Fratello 2018 si trasforma nel salotto di Domenica Live e accoglie una Nina Moric trasformata rispetto a sette giorni fa (quando entrò nella casa per un confronto con l’ex fidanzato Luigi Favoloso), intenzionata a dire la sua contro coloro che durante la puntata della scorsa settimana hanno criticato il suo aspetto fisico, accusandola di essere troppo magra e troppo rifatta. “Questi carnefici ...