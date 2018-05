LIVE Equitazione | Piazza di Siena 2018 in DIRETTA | Gran Premio delle Nazioni a Roma

oasport

L'Italia punta a ripetere la vittoria conquistata un anno fa nell'ovale di Villa Borghese, facendo leva sulla qualità di un gruppo che, anche se privo di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, dispone di compattezza e talento per ambire al vertice. L'aviere capo Luca Marziani su Tokyo du Soleil, il 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet su Verdine Sz, il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano su Caspar e l'appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche rappresenteranno i colori azzurri ain una gara in cui il ruolo di favoriti spetta di diritto agli USA, che faranno affidamento sul talento di McLain Ward, Kent Farrington ed Elizabeth Madden per prendersi la scena e salire sul gradino più ...