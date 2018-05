Favoriti Roland Garros | parte la caccia a Nadal tra certezze e sorprese | i pronostici di

Favoriti Roland Garros – I bookmakers non hanno dubbi : le quote dei possibili vincitori ATP e WTA : A pochi giorni dall’inizio del Roland Garros, i bookmakers non hanno dubbi su chi siano i Favoriti per la vittoria finale: ecco le quote per i vincitori ATP e WTA Dal 27 maggio al 10 giugno, il grande tennis mondiale sbarca a Parigi per il Roland Garros. All’ombra della Torre Eiffel, i migliori tennisti ATP e WTA si daranno battaglia per alzare al cielo l’ambito trofeo dello Slam francese. I bookmakers non hanno dubbi per quanto riguarda i ...