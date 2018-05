Usa | allarme droga sintetica | 25 ragazzi ricoverati per overdose

ALLARME CREME SOLARI - FANNO MALE? / CaUsano carenza vitamina D : ma gli esperti rassicurano : ALLARME CREME SOLARI, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:12:00 GMT)

I medici lanciano l’allarme : “Non Usate la carta alluminio”. Le conseguenze non sono da sottovalutare : La cucina è uno di quei luoghi i cui, normalmente, ci si sente protetti, sicuri. Eppure, pare di capire, piccole accortezze sono necessarie anche lì. Chi lo avrebbe mai detto di dover diffidare anche della carta alluminio? La utilizziamo non solo per coprire pirofile e teglie durante la cottura in forno, ma anche per conservare i cibi prima e dopo la loro preparazione. Eppure i medici mettono in guardia dall’uso dei fogli di ...

Allarme degli 007 Usa : “Supermissile russo pronto nel 2020” : Allarme degli 007 Usa: “Supermissile russo pronto nel 2020” Allarme degli 007 Usa: “Supermissile russo pronto nel 2020” Continua a leggere L'articolo Allarme degli 007 Usa: “Supermissile russo pronto nel 2020” proviene da NewsGo.

Allarme di Goldman su economia Usa : tassi al 3 - 6% nel 2019 : La conferma arriverebbe proprio dai dati del Dipartimento per il commercio che vedono un'economia Usa in crescita nel primo trimestre 2018, al 2,3%, un livello che va oltre le previsioni , ferme al 2%...

Usa - Wsj rivela : “Trump vuole dazi del 20% su auto importate”. L’allarme di Coldiretti : “Escalation di ritorsioni” : In assenza di smentite è più che una voce: Trump sarebbe pronto a mettere dazi del 20% anche sulle auto importate, con un occhio alle emissioni ma soprattutto agli interessi dell’industria nazionale. La notizia viene data dal Wall Street Journal e in un attimo rimbalza in Italia e nel mondo. Filtra dall’incontro tra The Donald e i produttori che si è svolto alla Casa Bianca. L’amministrazione Usa spiega la mossa con l’intenzione di applicare ...

Allarme Bce su protezionismo : 'ripresa a rischio - soprattutto negli Usa' : ... l'esito per l'economia globale sarebbe chiaramente negativo. Il commercio e l'attività globale cadrebbero rispetto allo scenario base. In uno scenario del genere, l'impatto sarebbe particolarmente ...

Tonno contaminato - allarme per due ricoveri : la caUsa e le precauzioni Video : Due persone sono state ricoverate per intossicazione dopo aver consumato del Tonno contaminato. E’ accaduto a Torino, dove una coppia di coniugi è dovuta ricorrere alle cure dei medici dopo aver mangiato del Tonno fresco acquistato in una pescheria cittadina. A to delle opportune analisi, nel Tonno è stata riscontrata la presenza di istamina, responsabile dell’intossicazione della coppia, in quantita' sei volte superiore a quanto consentito ...

Bond Usa al 3% oltre la soglia di allarme : Dopo il tentativo andato a vuoto lunedì, ieri i Bond Usa a 10 anni hanno scavalcato la soglia psicologica del 3% per la prima volta dal 9 gennaio 2014. È un segnale d'allarme, subito captato da Wall ...

Allarme frane - chiUsa statale a Madesimo in Valtellina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Rendimenti Titoli Usa toccano il 3% - scatta l'allarme : Va detto che quell'appiattimento si sta verificando mentre l'economia Usa continua a crescere. Il rally delle Borse è dunque al capolinea? Un sondaggio di Bank of America di qualche giorno fa ha ...

Ambiente - allarme geologi : “Degradato il 75% del suolo a caUsa dell’uomo” : E’ allarme per le sorti ambientali del Pianeta. Il 75% del suolo infatti risulta fortemente degradato ed entro il 2050 la percentuale potrebbe raggiungere il 95%, costringendo così 4 miliardi di persone a vivere in terre prive d’acqua. I dati emergono dal primo rapporto mondiale sul degrado del suolo condotto da Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” ...

ValsUsa - cade in una zona di montagna proibita per l'allarme valanghe : soccorso con l'elicottero - rischia tre mesi di carcere : Ferito alla gamba e a un occhio, guarirà in 40 giorni: denunciato con gli amici escursionisti. In Val d'Aosta chiusa strada in Valsavaranche

Allarme salmonella - no 'eggs' a colazione in Usa : ritirate 207 milioni d'unità Video : Sono sparite da scaffali di supermercati e alimentari: da un giorno all'altro milioni di americani, almeno quelli che vivono nella costa orientale del Paese, hanno dovuto rinunciare alla tipica colazione in cui sono immancabili le #uova con bacon. Sempre meglio una momentanea 'rinuncia' che rischiare di essere contagiati dalla #salmonella. L'#epidemia in corso ha colpito finora 22 persone. A darne notizia è stata la Food and Drug Administration, ...