Treno contro Tir nel Torinese | deragliano 3 carrozze | 2 morti

Treno contro Tir a Caluso : due morti e 15 feriti : La motrice rossa del Tir con targa lituana è rimasta inchiodata tra l’asfalto e il prato. Il rimorchio invece è schiacciato tra le carrozze del Treno rovesciate. Linea ferroviaria Chivasso-Ivrea, altezza della frazione Arè di Caluso . Poco dopo le 23 il regionale partito mezz’ora prima dalla stazione Porta Nuova di Torino sta rallentando per entr...

Treno contro Tir a Caluso : un morto e 15 feriti - motrice e 2 vagoni deragliati : Gravissimo incidente a Caluso . Un Treno è deragliato: si contano un morto e 15 feriti , alcuni dei quali in condizioni gravi. È accaduto sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea Aosta, appena dopo Caluso , sulla strada che porta Chivasso. Il convoglio coinvolto è il regionale 10027, partito alle 22,30 dalla stazione di Porta Nuova. Secondo una prima rico...

