Un incarico senza tante condizioni

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L'esame, severo e scrupoloso, annunciato alla vigilia, densa di imbarazzi sul curriculum professionale e di dubbi su quello politico, si è risoltotanti problemi con l'pieno affidato al Professor Conte. L'"avvocato del popolo", di fronte al capo dello Stato, non ha dovuto sostenere l'improba fatica di dare spiegazioni e chiarimenti sul suo rigore morale, se cioè sia una vittima innocente di una campagna di fango o un peccatore come tanti, sia pur macchiato di peccati veniali.Il lungo colloquio col capo dello Stato è servito soprattutto, oltre che a conoscersi, a mettere a punto quel comunicato, letto alla Vetrata, dove anche a un osservatore inesperto non sfuggirebbero le due mani, con cui è stato scritto, evidentemente diverse anche nello stile. La prima parte, cara al Quirinale, di fedeltà europeista e di "conferma della collocazione ...