Lo shooter Sci-fi Evasion in arrivo nel 2018 su PlayStation VR

Overload : lo shooter dei creatori di Descent ha una data di uscita per PC : Revival Productions ha annunciato che Overload, lo sparatutto dei creatori originali dell'acclamato classico degli anni '90 Descent, sarà disponibile per PC (Windows, Mac e Linux) a partire dal 31 maggio 2018 per $ 34,99 . Le versioni per PlayStation 4 e Xbox One saranno pubblicate il terzo trimestre del 2018. Revival Productions è stata fondata da Matt Toschlog e Mike Kulas, co-fondatori di Parallax. Revival ha creato Overload, un FPS che ...