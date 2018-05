Convocati Belgio Mondiali 2018 | Nainggolan fuori | dà l' addio alla nazionale

Mondiali Russia 2018 - i pre-Convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...

I preConvocati del Belgio per i Mondiali : C'è Dries Mertens ma manca Radja Nainggolann, non convocato nemmeno come riserva