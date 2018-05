A Le Mans trionfa Marquez - Rossi terzo : Le Mans , 20 mag. – (AdnKronos) – Marc Marquez vince il Gp di Francia nella classe MotoGp. Sul circuito di Le Mans lo spagnolo della Honda centra il terzo successo di fila, il 64esimo della carriera, precedendo il ternano Danilo Petrucci, in sella alla Ducati del team Pramac e Valentino Rossi , con la Yamaha M1. Quarto posto per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) che si lascia alle spalle gli spagnoli Dani Pedrosa (Honda) ...

