Il M5s vuole chiudere l' Ilva e bloccare la Tav

Governo - il premier tocca al M5s. Salvini vuole il Viminale - il Colle toglie il veto : Di Maio vicino a Palazzo Chigi, dietro al leader ci sarebbero Carelli, Bonafede e Toninelli. Esteri a un tecnico

Governo - Di Maio-Salvini “fuori da squadra”/ Trattativa Lega-M5s - Quirinale vuole testo finale : premier terzo? : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:55:00 GMT)

M5s-Lega - Mattarella non guarderà bozza - «attende il testo definitivo» Salvini vuole Viminale per i rimpatri La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «Anche prima di lunedì. Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice Salvini. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

Grillo : 'Governo M5s? Ci vuole un po' di tempo ma accadrà' : Il Movimento delle Cinque Stelle formerà un governo? " Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma accadrà . Se puntiamo a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese, se puntiamo a un reddito di ...

'L accordo M5s-Lega si può fare - ma ci vuole tempo. Noi l avevamo detto' : E' un compito che spetta alla politica'. In che senso? 'La politica è l'arte del compromesso. Una roba difficilissima. Noi ci siamo limitati a dire che esisteva una strada per stringere degli accordi,...

Riparte il tavolo M5s-Lega. Salvini twitta : "Ci vuole anche fortuna" : 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche degli italiani ma se ti dicono che lo devi togliere, vedi caso Monti, non si va da nessuna parte', osserva il ...

Governo M5s-Lega - Meloni rivela : “Di Maio vuole fare il premier” - ma lui : “Avrò modo di chiarire con lei” : Beppe Grillo, tornato da New York fa tappa a Roma e all’Hotel Forum dopo di lui, in serata arrivano Davide Casaleggio e Luigi Di Maio per una cena che assume i contorni di un vertice dello stato maggiore del Movimento 5 Stelle. Nel mentre, esce sia la nota, sia il video con cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, rivela i dettagli dell’incontro avuto nel pomeriggio a Montecitorio con il capo politico penstatellato. Di ...

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5s e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

Il M5s non vuole Giorgetti. E allora chi andrà a Palazzo Chigi? : I parlamentari della Lega continuano a rilanciare il nome di Giancarlo Giorgetti come figura più adatta a ricoprire il ruolo di candidato premier. "Sarebbe gradito - sottolineano molti deputati e senatori - al Quirinale e anche a livello internazionale". Ma sul numero due del Carroccio ci sarebbe l'alt del M5s. L'ipotesi che viene accreditata da fonti di centrodestra è che il consigliere ...

Ecco le garanzie che il Colle vuole da un governo M5s-Lega : Mattarella non si limiterà a fare il notaio: l’interlocuzione sarà serrata: l’art. 92 della Costituzione dà un ruolo al Colle sui ministri; l’art. 117 vincola il legislatore agli obblighi europei e internazionali e poi c’è l’art. 81 sul pareggio di bilancio...