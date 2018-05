John Legend e Chrissy Teigen | è nato il secondo figlio della coppia

John Legend canta l’amore nel nuovo singolo “A Good Night” : Si intitotola “A Good Night” (Columbia Records), il nuovo singolo di John Legend con produzione di BloodPop®. Una celebrazione del l’amore e delle relazioni: il brano e il relativo video raccontano una notte magica in cui si incontra qualcuno con cui si entra immediatamente in connessione e con cui ci si immagina di poter condividere il futuro. Diretto da Mishka Kornai, il videoclip ufficiale include divertenti cameo di Jay Ellis (dalla serie ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x17 "Guest Starring John Noble" : Buon pomeriggio tesori, ci credete che siamo quasi alla fine della terza stagione?!Fortuna che hanno rinnovato lo show per una quarta, altrimenti sarei in lutto. Ma parliamo dell'episodio, che WOW! È stato una vera bomba!Ci eravamo lasciati con Amaya diretta al suo villaggio in Zambesi nel 1992 per evitare che fosse distrutto. La squadra ovviamente si accorge della sua assenza e capisce immediatamente il suo piano, così Nate e Wally vanno ...