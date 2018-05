Il design di OnePlus 6 confermato dalle immagini di un produttore di cover

Tre piatti forti per OnePlus 6 : design ed altri rumors entusiasmanti il 13 marzo : Ancora non è chiaro quanto di ci sarà l'evento relativo alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 6, a conti fatti uno degli smartphone più attesi del 2018 tra gli Android di fascia alta, ma gli ultimi rumors inevitabilmente aumentano curiosità e aspettative nei confronti di questo modello. In particolare, qualche giorno dopo il nostro punto della situazione sul fronte delle prestazioni che questo gioiellino dovrebbe assicurare, dobbiamo ...