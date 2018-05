Casting e selezioni per la Rai - 2 nuovi film - un video - uno spot e altro ancora : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a numerosi Casting e a importanti selezioni per tante opportunità professionali connesse a cinema, televisione, moda, spettacolo. Un video musicale Per la realizzazione di un video di una band di genere metal, si cerca un'attrice/modella di carnagione chiara e età compresa tra i 18 e i 30 anni. Verranno preferite le candidate non seguite da agenzie di spettacolo. Le riprese ...

Casting per L’Isola di Pietro 2 in Sardegna con Gianni Morandi : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per L'Isola di Pietro 2. Gianni Morandi torna con la seconda stagione di uno dei successi Mediaset dello scorso autunno, le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Sardegna, più precisamente a Carloforte, città che lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico su Canale5. Per la seconda stagione ci sono ottime novità. Secondo quanto si apprende dai Casting per L'Isola di Pietro 2, insieme a Gianni Morandi ...

Casting per La Porta Rossa 2 a Trieste - la serie con Lino Guanciale cerca comparse : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per La Porta Rossa 2, le cui riprese sono previste nuovamente a Trieste. Per la seconda stagione della serie tv, diretta da Carmine Elia e prodotta da Vela Film, la produzione era già giunta nella città triestina per effettuare dei sopralluoghi, insieme allo scenografo Marco Belluzzi. La vicenda del commissario Leonardo Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale) riprenderà da dove lo avevamo lasciato: la moglie Anna (Gabriella ...

Casting per Il Commissario Montalbano - la fiction Rai cerca comparse : come partecipare alle selezioni : La produzione di una delle serie italiane più amate inizierà solo nelle prossime settimane, e perciò sono aperti i Casting per Il Commissario Montalbano. Le riprese della nuova stagione, prevista per il 2019, dovrebbero cominciare il prossimo mese negli Iblei, in particolare nelle location di Ragusa, Modica, Scicli e Punta Secca, dove appunto si erge la famosa "casa di Montalbano". La fiction con Luca Zingaretti è una delle più longeve del ...

Nuovi Casting per Gomorra - e altre selezioni in programma Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a casting e provini per la serie Tv Gomorra per comparse di qualunque eta', ma anche per il teatro e per uno spot e un Video musicale. Per quanti supereranno i vari casting è sempre prevista la retribuzione. Rum Communication Lo studio di produzione Video Rum Communication, per la realizzazione di uno spot pubblicitario cerca un attore di bella presenza di eta' compresa tra i 30 ...