Rompe il naso al prof che lo rimprovera

Studente prende a pugni il prof e gli Rompe il naso. L'aggressione in una scuola nel centro di Avellino : Ad Avellino uno Studente di 17 anni ha preso a pugni un professore rompendogli il setto nasale. Lo riporta l'Agi, secondo cui il giovane, richiamato dal docente perché stava scorrazzando nel cortile della scuola con il suo motorino, ha fermato il mezzo e si è avvicinato al prof per colpirlo in pieno volto con un pugno. L'aggressione è avvenuta questa mattina all'inizio dell'orario scolastico in un istituto del centro di ...