Calcio femminile | la gestione di serie A e serie B passa dalla Lnd alla Figc

Serie A Calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio spareggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Calcio femminile - Chieti Roma 3-3 : neroverdi fermate dalla capolista : CRONACA DEL MATCH neroverdi con il ritorno di Carmosino dal primo minuto, per il resto le undici iniziali sono quelle della partita persa contro il Grifone Gialloverde. Dopo le prime fasi di studio, ...

Calcio femminile - le migliori italiane della ventesima giornata di Serie A : Cantore firma d’autore - Girelli e Sabatino la premiata ditta del gol : La ventesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Mancano solo 180′ al termine del campionato e le due squadre continuano a procedere a braccetto. Il fantasma dello spareggio aleggia in casa bianconera e biancoblu. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. SOFIA Cantore (JUVENTUS): 18 anni ed altra rete importante per lei. Imbeccata da ...

Calcio femminile - 20^giornata Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono e la sfida continua : Mancano solo 180 minuti al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e permane ancora l’incertezza su quel che sarà il nome della vincitrice di questo torneo nazionale. Juventus e Brescia sono a pari punti in vetta alla graduatoria a quota 54 punti frutto delle vittorie contro il Ravenna Womens (2-1) la Res Roma (3-0). Le bianconere hanno ottenuto il successo grazie alle reti di Sanni Franssi e Sofia Cantore ponendo fine alla ...

Calcio femminile - 20giornata Serie A 2018 : Juventus e Brescia non possono più sbagliare : ... mentre il Verona di Renato Longega vorrà assicurarsi la matematica permanenza in Serie A , basta 1 punto, allo stadio Olivieri contro il Pink Bari , in diretta streaming sulla pagina Facebook ...

Calcio femminile - 20^ giornata Serie A 2018 : Juventus e Brescia non possono più sbagliare : Siamo giunti alla 20esima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. A tre turni dal termine si preannuncia un finale scoppiettante che non si vedeva da tempo nel torneo nazionale: ancora da emettere i verdetti relativi allo “Scudetto”, alla zona play-out ed alla retrocessione. Fari puntati su Juventus e Brescia in vetta alla graduatoria a quota 51 punti ed entrambe sconfitte una settimana fa, rispettivamente dalla ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciannovesima giornata di Serie A : Guagni e Bonetti scatenate - Glionna matura e Scarpellini ispirata : La diciannovesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. ALIA Guagni: E’ uno stantuffo infaticabile la calciatrice della Fiorentina sulla fascia destra del Gino Bozzi. Il big match tra le viola e la Juve sorride alle gigliate ed il merito è anche dei “4 polmoni” dell’esterno ...

Calcio femminile - 19ma giornata Serie A : Juventus e Brescia ko - Tavagnacco vince a Verona : 19° turno ricco di sorprese quello del campionato di Calcio femminile di Serie A. Nel big match di questo sabato calcistico la Fiorentina dell’accoppiata Fattori/Cincotta ha superato 2-1 al “Gino Bozzi” di Firenze la Juventus, capolista del torneo nazionale, 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per le bianconere che hanno pagato a caro prezzo la marcatura al 71′ di Ilaria Mauro e l’autorete di Cecilia Salvai ...

Calcio femminile : la Juventus giocherà in Champions League all’Allianz Stadium nella prossima stagione : Manca ancora l’ufficialità ma sembra orma certo che la Juventus Women disputerà gli incontri casalinghi della prossima Champions League di Calcio femminile all’Allianz Stadium, la ‘dimora‘ dalla squadra maschile. Un sogno che si avvera quello delle ragazze di Rita Guarino, già certe della qualificazione alla massima competizione continentale ed in lizza per lo Scudetto con il Brescia. Ricordiamo che, in caso di arrivo a ...

Calcio femminile - 19° turno Serie A : Juventus in trasferta a Firenze - derby lombardo tra Brescia ed Atalanta-Mozzanica : Si torna in campo nel campionato di Calcio femminile di Serie A (19° turno) e tante sono le partite interessanti che meritano attenzione per gli obiettivi che le compagini vogliono centrare. La Juventus capolista vuol dimenticare la sconfitta interna di una settimana fa nel big match contro il Brescia ed andrà a Firenze, affrontando le campionesse d’Italia uscenti. Non si prospetta, di certo, un incontro facile per le ragazze di Rita ...

Calcio femminile : il Brescia sponsorizzato dal sito di incontri C-Date - prima squadra in Europa ad avere questo partner : In lizza per lo Scudetto del campionato di Calcio femminile di Serie A con la Juventus, il Brescia si appresta a sfidare nel prossimo turno l’Atalanta Mozzanica ma sulle magliette della compagine allenata da Piovani ci sarà un nuovo sponsor. Il club lombardo sarà la prima squadra del “Pallone in rosa” in Europa ad avere il marchio di un sito di incontri. Si tratta di C-Date (www.C-Date.it), il più noto degli spazi virtuali di ...

Calcio femminile : Serie A e Serie B gestite dalla Figc e non più dalla LND? Si cambia ma il professionismo… : “Vogliamo dare il massimo impulso allo sviluppo del movimento. Il Calcio femminile è una disciplina olimpica e dunque è seguito con forte attenzione dal CONI, il campionato sta crescendo anche in termini di visibilità mediatica e, senza nulla togliere alla Lega Dilettanti, affidarlo ad una maggiore professionalità è un dovere da parte nostra. Vogliamo trovare la quadra organizzativa entro pochissimo tempo: il Calcio femminile di vertice resterà ...