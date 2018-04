Economia L' Italia terza per cuneo fiscale e 17esima per costo del lavoro

La bozza del Def : rischio protezionismo per l'Economia italiana : ...possano inasprirsi ed estendersi a più paesi innescando forme di ritorsione da parte di questi ultimi " si legge in un approfondimento sul tema - configura uno scenario di rischio per l'economia ...

La bozza del Def : rischio protezionismo per l’Economia italiana : Se misure di tipo protezionistico come quelle adottate da Trump si dovessero estendere, potrebbero costare al paese quasi un punto di Pil

Falcone (LeU) vs Cazzola : “Chi è sovrano in Italia? L’Economia o il popolo?”. “Non c’è stato nessun massacro dei diritti” : Bagarre a Dimartedì (La7) tra l’esponente di Liberi e Uguali, Anna Falcone, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola. La giurista osserva: “In un Paese che vive ormai una crisi economica pluridecennale, inizialmente silenziosa e tenuta sotto traccia, il primo effetto è stato quello del taglio sui diritti. Così l’economia ha iniziato a dettare l’agenda politica anche su quella che doveva essere la politica ...

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’Economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

Giornata della Terra - Legambiente : “L’Italia promuova l’Economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...

Crescita - le riforme che servono all'Economia italiana : Il nostro Paese resta il fanalino di coda in Europa per incremento del pil. Per questo il Fondo monetario ci chiede altre misure strutturali

"Torniamo alla Lira" - sì ma poi? Vantaggi e svantaggi per l'Economia italiana : Il ritorno alla Lira, "caro vecchio conio", potrebbe essere un'àncora di salvezza per l'Italia? Il nostro Paese dovrebbe avere la sua moneta e gestire la sua politica monetaria indipendentemente dall&rsquo...

Italia Economia n° 16 del 18 aprile 2018 : 1. IL REPORTAGE: Big data e Intelligenza artificiale, 'Il Messaggero' declina le parole del futuro 2. IL SERVIZIO: Welfare aziendale migliora benessere dipendenti e produttività 3. L'INTERVISTA: Bper ,...

Il Reportage : Big data e Intelligenza artificiale - 'Il Messaggero' declina le parole del futuro - Italia Economia n° 16 del 18 aprile 2018 : Dai Big data all'Intelligenza artificiale, l'innovazione è un tema su cui riflettere. E' quello che ha proposto 'Il Messaggero' che, nell'anno in cui celebra i suoi 140 anni, ha aperto il ciclo di ...

L'intervista : Bper - rinnovato Cda - non escluse nuove aggregazioni - Italia Economia n. 16 del 18 aprile 2018 : L'assemblea di Bper ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione del gruppo premiando con il 73% dei voti la lista proposta dal CdA uscente. Soddisfatto l'amministratore delegato Vandelli: '...

La finestra sui mercati : Il futuro del Risparmio guarda a Pepp e sostenibilità - Italia Economia n° 16 del 18 aprile 2018 : Il futuro dei giovani e le loro prospettive pensionistiche, ma non solo. Al salone del Risparmio che ha chiuso i battenti con 15 mila partecipanti si è guardato anche ai temi della sostenibilità ...

120 Secondi di Notizie - Italia Economia n° 16 del 18 aprile 2018 : Ue. Migliora l'attivo commerciale dell'Eurozona. Le esportazioni verso il resto del mondo sono aumentate del 3% a febbraio a oltre 177 miliardi di euro.- Auto. È ancora il fattore economico il ...

L'Austria ferma i Tir italiani - e la nostra Economia - e il Governo resta fermo a guardare : In precedenza già Conftrasporto aveva cercato di far comprendere, all'Esecutivo nazionale e alle autorità dell'Unione europea, la gravità del "caso" e delle sue ripercussioni sull'economia italiana, ...

L'Economia italiana cresce... meno del resto dell'Europa : L'Italia è il Paese che cresce meno nell'Eurozona. È quanto emerge dalle tabelle del World Economic Outlook, il rapporto sull'economia globale dell'Fondo monetario internazionale redatto nell'ambito...