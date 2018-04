Sean Cox in coma | il tifoso del Liverpool è stato ferito prima della partita con la Roma

huffingtonpost

: RT @angelomangiante: L'ultimo aggiornamento è sempre più drammatico. È in coma con gravi danni al cervello Sean Cox, il 53enne tifoso del L… - spano81 : RT @angelomangiante: L'ultimo aggiornamento è sempre più drammatico. È in coma con gravi danni al cervello Sean Cox, il 53enne tifoso del L… - gianpigervasi : RT @angelomangiante: L'ultimo aggiornamento è sempre più drammatico. È in coma con gravi danni al cervello Sean Cox, il 53enne tifoso del L… - GiuseppeNeri : RT @angelomangiante: L'ultimo aggiornamento è sempre più drammatico. È in coma con gravi danni al cervello Sean Cox, il 53enne tifoso del L… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) È in, con gravi danni al cervello,Cox, 53 anni, ild'origine irlandese delaggredito fuori dalla stadiodi. Lo riferiscono i familiari ai media britannici.La moglie, secondo altri parenti sentiti dal Mirror e dalEcho, si sta chiedendo in queste ore "se non sia il caso di lasciarlo andare".Per la vicenda sono stati arrestati due sostenitorinisti, accusati di tentato omicidio, ma - dicono i familiari - l'aggressione sarebbe stata compiuta da "13 teppisti".