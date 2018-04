Bobby Solo attacca la figlia Veronica Le dure parole!

'Grande Fratello - Veronica Satti ha un cellulare nella Casa'. Ecco l'audio che incastra la figlia di Bobby Solo : Veronica Satti potrebbe avere un cellulare nella Casa del Grande Fratello . Sarebbe un audio , che circola in queste ore sul web, a incastrare la figlia di Bobby Solo. 'Dopo te lo faccio vedere dal ...

La figlia di Bobby Solo si sfoga contro il cantante al Grande Fratello Video : #veronica satti, figlia del cantante Bobby Solo, è entrata nella casa del #Grande Fratello. La ragazza ha raccontato ai coinquilini della casa più spiata d'Italia, di non riuscire a capire come mai suo padre abbia interrotto tutti i rapporti con lei. Veronica ha raccontato a Lucia Bramieri che, da quando Bobby l'ha lasciata sola [Video], non riesce a trovare delle risposte esaustive per quell'abbandono. L'episodio risale a quando la Satti aveva ...

La figlia di Bobby Solo si sfoga contro il cantante al Grande Fratello : Veronica Satti, figlia del cantante Bobby Solo, è entrata nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha raccontato ai coinquilini della casa più spiata d'Italia, di non riuscire a capire come mai suo padre abbia interrotto tutti i rapporti con lei. Veronica ha raccontato a Lucia Bramieri che, da quando Bobby l'ha lasciata sola, non riesce a trovare delle risposte esaustive per quell'abbandono. L'episodio risale a quando la Satti aveva Solo ...

VERONICA SATTI - GRANDE FRATELLO/ Bobby Solo tuona contro la figlia - ma il web è dalla sua parte : VERONICA SATTI, GRANDE FRATELLO 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:50:00 GMT)

Veronica Satti - Grande Fratello/ Bobby Solo sbotta : "Si sta tentando di demonizzare un padre che non ha colpa" : Veronica Satti, Grande Fratello 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:52:00 GMT)

“Buffonate”. Bobby Solo contro la figlia Veronica dopo lo sfogo al Grande Fratello. Le durissime parole del cantante che risponde così alle accuse nei suoi confronti. Frasi che i fan non hanno per niente gradito : “Sono stata una figlia molto desiderata e ho vissuto con mio padre fino a 6 anni. Poi i miei si sono separati e tutto è cambiato. Lui è scomparso dalla mia vita e da 15 anni non lo vedo. Vorrei incontrarlo e che mi spiegasse perché ho avuto un padre fino a un certo punto e poi mi è stato negato”. parole toccanti, accorate, pronunciate da Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, prima di entrare nella casa del Grande Fratello per ...

Veronica Satti : la figlia di Bobby Solo si sfoga al Grande Fratello parlando del padre : Grande Fratello, parla Veronica Satti la figlia di Bobby Solo: il lungo sfogo nella Casa Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, torna a parlare del padre e questa volta lo fa all’interno della Casa del Grande Fratello. In un lungo sfogo, infatti, la ragazza ha raccontato a Lucia Bramieri quello che è il su […] L'articolo Veronica Satti: la figlia di Bobby Solo si sfoga al Grande Fratello parlando del padre proviene da Gossip e Tv.

Bobby Solo alla figlia : «Io padre assente? L'ho mantenuta per 20 anni - ora mi parla solo attraverso avvocati» : «Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la...

Bobby Solo alla figlia : 'Io padre assente? L'ho mantenuta per 20 anni - ora mi parla solo attraverso avvocati' : 'Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la ...

VERONICA SATTI - GRANDE FRATELLO/ Bobby Solo all'attacco : "i ricongiungimenti non si fanno in tv" : VERONICA SATTI, GRANDE FRATELLO 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:01:00 GMT)

Bobby Solo replica alla figlia Veronica Satti e a Malgioglio : Bobby Solo risponde a Veronica Satti: “Non mi ha mai cercato” Nel cast della quindicesima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso, ci sono alcune vecchie conoscenze dei programmi televisivi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Fra i concorrenti c’è anche Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo. Capelli biondi, simpatica e tanta somiglianza al suo celebre padre: Veronica non ha avuto un’infanzia ...

Grande Fratello 15 - Bobby Solo alla figlia Veronica Satti : "I ricongiungimenti non si fanno in tv" : Bobby Solo , in un’intervista esclusiva al settimanale Spy in edicola da venerdì 20 aprile, replica alle accuse della figlia Veronica Satti: Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la popolarità cantando “Una lacrima sul viso” e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di ...

Bobby Solo risponde alla figlia : "Ricongiungimento? Ora è ridicolo" : 'Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello , anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la ...

Grande Fratello arcobaleno - tre i concorrenti omosessuali. C'è anche la figlia di Bobby Solo : È un Grande Fratello rainbow questo del 2018. Tre sono i concorrenti che appertengono apertamente alla comunità LGBTQ. Nato a Roma da genitori senegalesi Baye Dame Dia è una Drag queen che lavora alla ...