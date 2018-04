Un' opera del Porcasi diventa la copertina del libro Morti bianche di Bonanni

Il Manchester United nomina il primo direttore operativo donna del club : Collette Roche sarà il primo direttore operativo donna nella storia dei Red Devils. Sarà responsabile delle strutture, e della gestione degli affari quotidiani del club. L'articolo Il Manchester United nomina il primo direttore operativo donna del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infortunio Defrel/ operato al ginocchio sinistro : stagione finita per l'attaccante della Roma? : Infortunio Defrel, il francese è stato Operato al ginocchio sinistro: stagione finita per l'attaccante della Roma? Pulizia artroscopica a Villa Stuart per l'ex Sassuolo.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:30:00 GMT)

operazione Spy Sitter - se canale Nove/ Trama e info streamig del film con Jackie Chan (oggi - 19 aprile 2018) : Operazione Spy Sitter, il film in onda su canale Nove oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Jackie Chan e Magnús Scheving, alla regia Brian Levant. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:44:00 GMT)

Mal di mare? Non guardate questo video. Il Mare del Nord mette a dura prova gli operai di un cargo e le loro cabine : Un operaio a bordo di un cargo porta container che solca le acque turbolente del Mare del Nord ci dimostra quanto possa essere dura la vita a bordo. Il beccheggio della nave è talmente forte che la sua cabina viene rivoltata come un calzino. Sedie e oggetti personali vengono sballottati da un lato all’altro della stanza, lo stomaco è messo a dura prova, ma si stringe ancora di più per lo stupore quando si scopre che fuori non sta imperversando ...

Malasanità - parrucchiera di san Donato Milanese racconta : «Io operata dai primari delle tangenti - ora sono invalida al 100%» : Sabrina Toso, 52 anni, di San Donato Milanese. Lei è stata operata sia al Pini da Calori che al Galeazzi da Romanò, i due primari arrestati per tangenti. Com?è...

Approvato piano da 32 milioni di euro per i servizi in provincia - riunione operativa della Cgil : Approvato piano da 32 milioni di euro per i servizi in provincia, riunione operativa della Cgil 3 Strategie per i mercati esteri, al via seminari per le imprese 'In Sicilia sono state definite cinque ...

“IL TUMORE È INoperaBILE” : COLLETTA DEL PAESE LO SALVA/ Soverato - commozione per Orlando operato a New York : Ha TUMORE “INOPERABILE”: COLLETTA dei concittadini di Soverato lo SALVA. Raccolti quasi 500mila euro: così vola a New York e si sottopone all'operazione “impossibile”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:38:00 GMT)

