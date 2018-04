Autosalone riassegnato a una vittima della mafia - Riapre a Palermo allinsegna della

quattroruote

(Di venerdì 20 aprile 2018) Sui beni confiscati alle mafie a Milano si tiene persino un festival annuale, tanti sono. Gli immobili recuperati dallo Stato, infatti, hanno da tempo superato quota 11.000; quasi 5.000 sono in Sicilia. La sconsolante leadership vale anche per le imprese: sono 146 le aziende dipassate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Seguono in classifica Roma (93), Milano (43) e Napoli (36). Come nel resto del Paese, per la maggior parte si tratta di imprese edili; da poco, cosa rara, cè anche un. Come nelle storie a lieto fine, su questa rivendita dauto palermitana è arrivato listitutoridestinazione: limmobile o limpresa vengono dati in gestione a chi ne ha bisogno, aiuta il prossimo o si è distinto per meriti vari. In questi casi, il valore più alto lo si raggiunge quando il ...