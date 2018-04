: #News #Usa, avvocato si dà fuoco per protesta - CybFeed : #News #Usa, avvocato si dà fuoco per protesta - NotizieIN : Usa, avvocato si dà fuoco per protesta - FrancescoCapr10 : RT @AurelianoFerri: Giorni fa lo studio dell'avvocato di Trump è stato perquisito dall'FBI. Un fatto la cui gravità viene sottovalutata e c… -

E' morto dopo essersi datoin un parco di New York perre contro l'inquinamento e l'uso di combustibili fossili un importante, David Buckel, specializzato in cause a difesa dei diritti dei gay. Il corpo di Buckel è stato trovato nel Prospect Park di Brooklyn. Nelle vicinanze un biglietto lasciato dall'uomo che ha anche inviato una email a diverse testate, tra cui il New York Times.(Di domenica 15 aprile 2018)