Ict | I-Com | 2017 annus horribilis per la cybersecurity

Libia - ecco come sarà il nuovo Business DistrIct di Bengasi : una città del futuro merito realizzata dall’ingegneria italiana : 1/7 ...

'L Amica geniale in tv è una scommessa vinta' - parla la direttrice di Rai fIction : 'Elena Ferrante? No, io non l'ho incontrata. Ma c'è grande collaborazione con gli autori'. A raccontarlo, oggi a margine degli Screenings Rai a Matera, è Eleonora Andreatta, direttore di Rai fiction ...

Cisolla - MHT - : L'amore per l'Ict? Smontato e rimontato il mio primo Commodore Vic 20 : Ho avuto la fortuna di crescere in un ambito sportivo che mi ha trasmesso dei valori che sono validi anche nel mondo del lavoro. Come si è avvicinato al mondo dell'Ict? Dopo aver Smontato e rimontato ...

Pacchetti comuni : FIction cult e film - la rivoluzione per gli spettatori : È tempo di larghe intese televisive. E anche gli acerrimi nemici Sky e Mediaset, scendono a patti dopo la lunga e insensata guerra dei dieci anni. Effetto inevitabile dell'aggressività delle nuove ...

Nino Frassica lascerà Don Matteo come Simone Montedoro? Presto sul set per una fIction Mediaset : Nino Frassica lascerà Don Matteo? A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata della fiction Rai con Terence Hill, si parla di un altro possibile abbandono dopo quello di Simone Montedoro. L'addio al capitano ha lasciato una ferita aperta che non si è ancora rimarginata tanto che, settimana dopo settimana, sono tanti i fan che usano i social per nominare l'attore e ricordare quanto sia grande la sua assenza, ma se succedesse lo stesso con ...

Ictus - aneurismi ed emorragie cerebrali : ecco cosa succede e come si interviene : Al mondo si calcola che il 5% della popolazione abbia un aneurisma cerebrale silente. come si interviene? Sino a poco tempo fa l'approccio più utilizzato per risolvere un Ictus era quello ...

NeurofIction : un futuro verosimile? Ecco come il cinema immagina il futuro del cervello : Il cinema ha spesso provato a immaginare scenari futuri sull’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, sul rapporto tra uomo e robot, sulla possibilità di manipolare il pensiero e la volontà, prevedere il crimine e potenziare il cervello attraverso interfacce con i computer, fino alla inquietante possibilità del trapianto di testa, o forse sarebbe più esatto dire “trapianto di corpo”. È solo fiction o sono rappresentazioni di un domani molto più ...

Reggio Calabria : all'Università per Stranieri 'Dante Alighieri' attivato il Master 'Information Communication Technology - Ict - ' : I percorsi FOCUS afferenti al Master in "ICT" sono i seguenti: Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione per la Scienza dei Dati , DATASCIENCE, ; Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione per ...

Climate fIction - come il global warming ha modificato la fantascienza : Nel settembre del 1981 approdava in Italia Conan il ragazzo del futuro, l’anime televisivo diretto da Hayao Miyazaki liberamente ispirato al romanzo per ragazzi di Alexander Key, Conan, il ragazzo del futuro (1999 per Kappa Edizioni). E cominciava così: “Nel mese di luglio dell’anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti le armi elettromagnetiche cancellarono più della metà degli esseri umani dalla faccia del ...

Le repliche di Montalbano lunedì 12 marzo con Come voleva la prassi - cambio di programmazione per la fIction di Rai1 : cambio di programmazione per le repliche di Montalbano: la fiction con protagonista Luca Zingaretti slitta dal martedì al lunedì, a partire dal 12 marzo. Dopo l'ottimo debutto con l'episodio "Un covo di vipere", Rai1 ripropone "Come voleva la prassi", trasmesso il 6 marzo 2017. L'appuntamento di stasera è tratto dai racconti "Come voleva la prassi" in "Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano", "La revisione" in "Gli ...

La compagnia del cigno - iniziate le riprese della nuova fIction di Ivan Cotroneo : Dopo Sirene, Ivan Cotroneo ritenta la strada del successo con La compagnia del cigno, la sua nuova fiction prodotta da Indigo Film e Rai fiction in collaborazione con il Comune di Milano.

La compagnia del cigno - iniziate le riprese della nuova fIction di Ivan Cotroneo : Dopo Sirene, Ivan Cotroneo ritenta la strada del successo con La compagnia del cigno, la sua nuova fiction prodotta da Indigo Film e Rai fiction in collaborazione con il Comune di Milano.

Chiesa italiana in lutto. Un Ictus mentre celebrava la messa ed è morto. Il cordoglio della comunità religiosa per l’improvvisa e gravissima perdita : Chiesa in lutto. Ha avuto un ictus durante la messa nella basilica di San Paolo fuori le mura. Lui stesso la stava celebrando ma si è sentito male. Subito sono intervenuti i soccorsi che lo hanno portato d’urgenza all’ospedale San Camillo. Ma non è servito a nulla. L’arcivescovo di Ho Chi Minh City, monsignor Paul Bui Van Doc, è morto a Roma, durante la visita ad limina. Si trovava a Roma per incontrare Papa Francesco insieme ad altri ...

L'Innovation Design DistrIct di Milano progetta il futuro comune : "Il rapporto tra Mondadori e il mondo del Design è un rapporto ormai di vecchia data - ha spiegato Carlo Mandelli, direttore generale Periodici Italia del Gruppo Mondadori - nato più di 90 anni fa ...