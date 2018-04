Serie B | gli arbitri della 35esima giornata

Francesco Montanari vince il premio come miglior attore a CanneSeries per 'Il Cacciatore'. E dal palco fa una dedica alla moglie : Francesco Montanari , per tutti l'indimenticabile Libano di Romanzo Criminale, ha vinto il premio miglior attore a Canneseries per la sua interpretazione ne 'Il Cacciatore', la fiction prodotta da ...

Felix - la Serie spagnola conquista il Festival della tv di Cannes : parla il protagonista Leonardo Sbaraglia : Cannes - La serie spagnola Felix ha conquistato la prima edizione del Festival della tv di Cannes con una piccola grande rivoluzione. Mischiando una spy story alla comedy ha emozionato e divertito il ...

DIRETTA/ Scandicci Conegliano (risultato live 0-2) streaming video e tv : 3^ set (Play off Serie A1) : DIRETTA Scandicci Conegliano: info tv e streaming video. Si gioca oggi la decisiva gara 3 delle semifinali play off scudetto: le pantere pronte a volare in finale. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Calcio a 5 - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A : Fabricio Calderolli prende per mano l’Acqua&Sapone - Guilherme Strangari blinda Pesaro in zona playoff : italiani alla ribalta nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Sono tante le firme d’autore recanti il marchio tricolore, quando mancano soltanto due turni alla fine della regular season. L’Acqua&Sapone Unigross si prende la vetta della classifica in coabitazione con la Luparense, battendo 4-3 l’IC Futsal in un match con una forte impronta azzurra, mentre l’Italservice Pesaro si assicura ...

Serie A Cagliari - Personalizzato per Han. Cigarini C'è : Cagliari - Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. Regolarmente in gruppo Luca Cigarini , lavoro Personalizzato per Kwang-Song Han e Charalampos Lykogiannis , ...

Serie A Cagliari - il nuovo direttore sportivo è Carli : Cagliari - nuovo direttore sportivo per il Cagliari a meno di ventiquattro ore dal divorzio con Giovanni Rossi: si tratta di Marcello Carli , 54 anni, che sino alla scorsa stagione lavorava per l'...

Diretta/ Scandicci Conegliano : streaming video e tv - parla Simone. Orario e risultato live (Play off Serie A1) : Diretta Scandicci Conegliano: info tv e streaming video. Si gioca oggi la decisiva gara 3 delle semifinali play off scudetto: le pantere pronte a volare in finale. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentaquattresima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Serie B Cittadella - Benedetti e Scaglia squalificati per un turno : ROMA - Sono 7 i calciatori squalificati - tutti per un turno - dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo le partite della 34/a giornata, 13/a di ritorno. Si tratta degli espulsi Benedetti ...

Serie A - gli squalificati : per Bonucci anche una multa : ROMA - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le gare della 31ª giornata di campionato. Fermati, tutti per un turno, i seguenti ...