La Nasa invia sperma sulla stazione spaziale per capire se si può concepire

Astronomia : la Nasa rinvia il lancio del James Webb Space Telescope a maggio 2020 : Il James Webb Space Telescope della NASA sta vivendo le fasi di integrazione e test finali che richiederanno più tempo per assicurare una missione di successo. Dopo una valutazione delle operazioni che restano da fare per il complesso osservatorio spaziale, la finestra di lancio del 2019 prevista per Webb è ora rinviata a maggio 2020 circa. Robert Lightfoot, amministratore della NASA, ha dichiarato: “Webb è il progetto di maggiore priorità per ...