Arte e musei | più bon ton alle mostre - meno bon bon ai vernissage

(Di sabato 4 maggio 2024) Life&People.it Quando si tratta di, esiste un galateo da seguire per la fruizione di opere e spazi? Riflettendo sui cerimoniali nell’epoca contemporanea, si potrebbe avere la sensazione di rapportarsi con norme anacronistiche e costrittive. Dopotutto, il galateo ha origine alla fine del Cinquecento in un contesto ecclesiastico: è un periodo in cui la Chiesa è focalizzata sul controllo della società, come lo saranno numerose istituzioni anche nei secoli successivi. Il termine deriva dal nome di Galeazzo Florimonte, vescovo della diocesi di Sessa Aurunca: è lui che ispira a Giovanni Della Casa il trattato conosciuto come Galateo overo de’ costumi, scritto tra il 1551 e il 1555 e pubblicato postumo. Prima di allora, a dispensare consigli sull’etichetta ci pensano Clemente Alessandrino e l’umanista Erasmo da ...