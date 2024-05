Halle Berry | Sono in menopausa - ok?

(Di sabato 4 maggio 2024) Potenziare la salute delle donneha coraggiosamente dichiarato la sua esperienza con ladavanti a Capitol Hill, sollecitando una maggiore consapevolezza e finanziamenti alla ricerca. L’attrice si è schierata al fianco dei senatori bipartisan per sostenere una legislazione che stanzia 275 milioni di dollari per la ricerca e l’istruzione sulla. L’obiettivo è quello di dare priorità agli studi clinici sullae sulla terapia ormonale, cruciali per la gestione dei sintomi. Rompere lo stigma A 57 anni,sottolinea la necessità di destigmatizzare la: “Dobbiamo rimuovere la vergogna che la circonda”. Sottolinea l’importanza del dialogo aperto e di un’adeguata guida medica durante questa fase naturale della vita. ...

