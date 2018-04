India | autobus in burrone nel nord | morti 27 bambini

India - autobus precipita in un canale nel nord-est : almeno 12 morti : Un autobus è caduto in un canale vicino alla città di Sitamarhi, in India. Nell'incidente almeno 12 persone hanno perso la vita e altre 41 sono rimaste ferite. Secondo i media locali, il veicolo si è ...

India : autobus cade in un canale nel nord-est - 12 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...