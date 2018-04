In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 aprile | Un tweet del ministro della Cultura

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 aprile : : A destra Berlusconi incastra Salvini. Ma la Lega punta al voto Nuovo round – Il leader del Carroccio e il Condannato andranno insieme al prossimo giro di consultazioni di Fabrizio d’Esposito Come va a finire di Marco Travaglio Problema. Posto che i 5Stelle vogliono l’accordo soltanto col Pd o con Matteo Salvini, ma non vogliono vedere Silvio Berlusconi, sennò i loro elettori li linciano; posto che il Pd, per dirla con lo staff di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 aprile : Il Pd resta muto e Salvini prova a sbianchettare B : Consultazioni – Fine prima corsa – Il Quirinale La certezza del Colle: “Un governo si farà”, il Pd “non pervenuto” Mattarella, su richiesta, dà un’altra settimana ai partiti Giovedì prossimo il nuovo giro, con tanto di pre-incarico di Fabrizio d’Esposito En Retromarche di Marco Travaglio Ora che Di Maio ha tolto gli ultimi alibi al Pd, chiarendo di non volersi scegliere i leader altrui, di non voler portare l’Italia fuori ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 aprile : Il Pd spinge Di Maio nelle braccia di Salvini : Consultazioni Nel gioco dei veti si affaccia lo spettro del voto anticipato Primo giorno – Il Quirinale avvia i colloqui per cercare una maggioranza di governo. Oggi arrivano i “big”, compreso il condannato che resta sulla linea dura (insieme a Salvini) di Fabrizio d’Esposito Riusciranno i nostri eroi… di Marco Travaglio Il gioco del cerino è ufficialmente cominciato. Di Maio va a Dimartedì e, alla vigilia delle consultazioni, ...

La Terni delle polveri sottili – Giovedì in Edicola sul Fatto torna “A casa vostra” : Gente d’acciaio. Ecco Terni, dove il Fatto Quotidiano arriva domani – Giovedì 5 aprile – con le quattro pagine dell’inserto “A casa Vostra“. Un reportage realizzato da Pietrangelo Buttafuoco e Antonello Caporale. Una città poco conosciuta cui l’Italia deve molto. Terni che produce, che lavora e oggi soffre per la crisi e soprattutto l’inquinamento. Qui nel 1884 è nata la grande acciaieria che dava ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 aprile : Di Maio cerca di stanare Salvini e il Pd : “Chi ci sta? Ma niente B : Di Maio: “Contratto di governo col Pd o con la Lega. Mai con B.” La mossa del leader dei 5Stelle il giorno prima delle consultazioni è un messaggio a Mattarella: l’alleanza si può scegliere, ma il premier incaricato dovrà essere lui di Luca De Carolis Il sequestro Martina di Marco Travaglio Noi vorremmo qui esprimere la nostra più sentita solidarietà all’autoreggente del Pd Maurizio Martina che non tutti lo sanno, ma è stato vilmente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 aprile : : Consultazioni – Per ora prevalgono i veti – Incertezze Pronti via, primo giro al Quirinale. Ma a vincere saranno le divisioni Da domani da Mattarella: tutti fermi su posizioni che non permettono la nascita di un governo di Gianluca Roselli Governòpoli di Marco Travaglio Dal 5 marzo a oggi, giornaloni e giornalini hanno Fatto e disFatto tutti i governi e le alleanze possibili (e pure impossibili), confondendo lievemente la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 aprile : Cantone : “Subito la legge per sapere chi paga i partiti” : L’intervista “I partiti devono rendere trasparenti le fondazioni” Raffaele Cantone – In campagna elettorale il presidente Anac ha chiesto ai leader di dire tutto sui contributi ricevuti. Nessuna risposta. Ora però… di Stefano Feltri Camere con vista di Marco Travaglio L’ha scritto Antonio Padellaro, l’ha detto Roberto Fico al Fatto: il Parlamento può fare subito leggi importanti anche senza nuovo governo. Intanto si fanno le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 marzo : Prima intervista al presidente della Camera Fico : “Trattare con gli altri sul reddito” : l’intervista – Roberto Fico “Fermiamo i cambi di casacca e via l’indennità ai presidenti” Il neo presidente – L’esponente M5S eletto con i voti della destra: “Rispettata la volontà degli elettori, il governo non c’entra”. Ecco il suo “piano” di Luca De Carolis e Paola Zanca Bistecche di tigre di Marco Travaglio Nel 1997 Romano Prodi aveva vinto le elezioni da appena un anno e già gli “alleati” Bertinotti & C. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 marzo : L’ex segretario fa muro : discussione sulla linea politica con i gruppi solo dopo le consultazioni al Colle : L’occupazione Camera, va in scena l’intesa sulle poltrone M5S-destra Prova di forza – Ai dem lasciati due incarichi istituzionali su 36 Negli uffici di presidenza c’è un’ampia maggioranza 5 Stelle -Lega: ora si potrà procedere coi tagli ai vitalizi già in essere di Marco Palombi Gné-gné di Marco Travaglio Quando parliamo di spread, pensiamo sempre al differenziale fra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi e di quelli italiani. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 marzo : Di Maio : una quota del reddito di cittadinanza già dentro il Def : Conti pubblici Il Def a 5Stelle: Iva ferma, crescita e un pezzo di Rdc Ecco la risoluzione M5S sulla politica economica: la base per il futuro governo di Stefano Feltri Alta pressione di Marco Travaglio Ricordate il complotto del capitano del Noe Gianpaolo Scafarto per colpire il governo Renzi fabbricando prove false contro babbo Tiziano&C.? Tutte balle: l’ha scritto l’altroieri il Tribunale del Riesame di Roma, reintegrando ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 marzo : Il capo politico del Movimento non vuole rimanere incollato all’unica strada per ora percorribile (l’accordo con il Carroccio) e prova a tenere il punto in attesa di poter (forse) allargare l’orizzonte : Contromossa Di Maio dà lo stop a Salvini “Io premier, parlo con tutti” La linea – Il capo dei 5Stelle rivendica per sé Palazzo Chigi: “Conta la volontà popolare”. E annuncia nuovi incontri con gli altri partiti prima delle consultazioni al Quirinale di Luca De Carolis Le vergini violate di Marco Travaglio Siccome il Fatto, secondo alcuni buontemponi, sarebbe l’organo dei 5Stelle, è stato l’unico Quotidiano a infischiarsene del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 marzo : Consip - sbugiardati Renzi sr. e Romeo : si videro a Firenze : Roma Consip, l’incontro tra babbo Renzi e Romeo a Firenze Nell’estate del 2015 il padre dell’ex premier Pd, che da mesi nega, secondo i pm avrebbe visto l’imprenditore in un bar di Marco Lillo e Valeria Pacelli Il popolo puzza di Marco Travaglio Oddio, ci sono i barbari e non so cosa mettermi. A furia di ripetere per tutta la campagna elettorale che tanto non sarebbe cambiato nulla, che sarebbe tornato il governo Gentiloni, anzi non se ne ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 marzo : Il Colle : governo a giugno o voto. E Fico parte dal taglio ai vitalizi : alchimie Il Colle dà 2 mesi di tempo. Il primo giro è per Salvini Lo schema – Dopo il voto sui vertici del Parlamento, il Quirinale conta di verificare per prima la possibilità di un esecutivo a guida “centrodestra” di Fabrizio d’Esposito L’ora dei saluti di Marco Travaglio 1)È giusto che il partito e la coalizione che hanno vinto le elezioni, cioè i 5Stelle e il centrodestra, si dividano le presidenze delle due Camere? Sì, lo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 marzo : Le due Camere a Fico e Casellati (con figlia piazzata al ministero) : Scossoni B. cede, eletti i presidenti. Ma ora il Colle è in difFicoltà FI si piega allo schema disegnato da Lega e M5S per le Camere Mattarella, però, si ritrova senza nomi istituzionali per il governo di Marco Palombi Intanto, Grillo… di Marco Travaglio Venerdì sera, mentre Di Maio e Salvini tumulavano la salma del Caimano che ha 5 anni più della somma delle loro età, ero al teatro Flaiano di Roma, a 50 metri esatti da Palazzo ...