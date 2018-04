Il gioco da tavolo di Street Fighter arriva su Kickstarter e viene finanziato nel giro di

InBetween - il gioco da tavolo ispirato a Stranger Things : Dieci personaggi in cerchio, una mostruosa presenza che vuole conquistarli e una Città che invece cerca di salvarli di trattenerli. Abbiamo provato in anteprima InBetween (Ms edizioni, 26,90 euro), un gioco da tavolo per due giocatori che permette di rivivere come parti attive le vicende di Stranger Things. Figlio di una piccola casa editrice, questo titolo non ha le costose licenze ufficiali della serie tv ideata da Matt e Ross Duffer e ...

Su Kickstarter si può comprare il gioco da tavolo di Street Fighter : Qualche anno fa è stato pubblicato un gioco di ruolo ed esiste anche il gioco di carte collezionabili, ma un gioco da tavolo di Street Fighter così non l’avete mai visto. Questo progetto è comparso ieri sera su Kickstarter ed è già sulla buona strada per centrare il suo obiettivo minimo di 400mila dollari, ma visto che mancano altri 29 giorni di raccolta fondi è lecito pensare che l’ammontare finale sarà molto più alto. Street Fighter: The ...

Street Fighter : annunciato il gioco da tavolo : Con un video sul suo canale lo youtuber AngryJoe ha annunciato l'arrivo del gioco da tavolo di Street Fighter, riporta VG247.Il gioco da tavolo sarà intitolato Street Fighter: The Miniatures Game, e secondo quanto dichiarato dal suo ideatore si tratta di un progetto cui ha lavorato in silenzio per quasi due anni tra creazione, testing, bilanciamento e quant'altro serva per realizzare un gioco da tavolo completo. Ora che il progetto è completo, ...

La recensione del gioco da tavolo di League of Legends : League of Legends diventa un gioco da tavolo e te lo diciamo subito: è fatto benissimo. Intitolato Mechs vs Minions, è stata realizzato direttamente da Riot, lo sviluppatore del celebre videogioco. Anziché limitarsi a una mera trasposizione, magari per sfruttare commercialmente un marchio che da solo fa faville, i ragazzi di Santa Monica, in California, hanno fatto le cose per bene, proponendo un titolo da non perdere per tutti gli amanti dei ...

Exploding Kittens - il gioco da tavolo demenziale è giocabile anche con lo smartphone : Exploding Kittens è la versione per dispositivi mobili dell'omonimo gioco di carte demenziale e divertente in cui dovrete evitare che il gatto equipaggiato con gli esplosivi salti in aria tra le vostre mani. Questa versione digitale offre delle carte esclusive ed è giocabile con due fino a cinque partecipanti online in tempo reale che possono essere amici o sconosciuti, ma è presente anche la modalità per singolo giocatore. L'articolo ...

Fino all’ultima pallottola - il gioco da tavolo di Tex Willer : Durante Cartoomics finalmente abbiamo potuto provare Fino all’ultima pallottola, il gioco da tavolo di Tex Willer che simula duelli in stile west tra i Pards, ovvero Tex e i suoi compari, e gli antagonisti storici del cowboy più letto d’Italia, Mefisto compreso. Il gioco è stato sviluppato e realizzato per il 70° anniversario del fumetto da Cranio Creations, uno dei nomi più importanti per quanto riguarda il gioco da tavolo italiano, ...

In arrivo il gioco da tavolo di Tex : Non paga di essere la collana più longeva della storia dei fumetti italiani, la saga di Tex avrà presto una nuova declinazione. Ad annunciarlo in queste ore è proprio la Sergio Bonelli, la casa editrice che proprio sulle avventure di Tex Willer, il cowboy creato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini nel 1948, ha fondato la sua fortuna. L’editore, infatti, ha stretto una collaborazione con la Cranio Creations, specializzata in ...