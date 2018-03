The Weeknd | secondo i fan il nuovo album “My Dear Melancholy” parlerebbe di Selena Gomez

news.mtv

: sto ascoltando il nuovo album dei the weeknd e ?????????????????? - jeonbeverly : sto ascoltando il nuovo album dei the weeknd e ?????????????????? - insettinobzz : the weeknd ha appena fatto uscire un ep in cui parla delle sue pene d'amore per bella hadid/selena gomez. siamo al top caspiterina - FrancyPutino : non mi sono mai cagata the weeknd ma ora andrò ad ascoltare l’album grz persone che mi suggerite musica nuova -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Come aveva anticipato con una serie di post su Instagram, Theha pubblicato il suo. L’EP ha un titolo che è tutto un programma – “MyMelancholy” – e contiene solo 6 canzoni inedite.i fan, tra i versi di questi brani si celano diversi riferimenti a due sue ex fidanzate molto famose:e Bella Hadid. arc id=”98aaf963-d71b-49ab-b12f-e95f44ced242″ Partiamo da Sel, con la quale Theha avuto una storia d’amore conclusa la scorsa estate. In “Call Out My Name” – brano che apre il disco – i riferimenti asarebbero moltissimi. OH MY GOD – i just listened to ‘Call Out My Name’ and registered him singing “ I almost cut a piece of myself for your life “ – this is 100% about— Mymelancholy (@yvnvjuana) 30 marzo 2018pausing The ...