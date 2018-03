Boxe | è scomparso Aureliano Bolognesi | oro alle Olimpiadi di Helsinki 1952

oasport

: RT @ComunePiombino: #piombino2020 - omaggio a Luigi Marchesi conosciuto come Penna Bianca: il Re dei tuffi piombinese. Luigi, da poco scomp… - massimogiu : RT @ComunePiombino: #piombino2020 - omaggio a Luigi Marchesi conosciuto come Penna Bianca: il Re dei tuffi piombinese. Luigi, da poco scomp… - ComunePiombino : #piombino2020 - omaggio a Luigi Marchesi conosciuto come Penna Bianca: il Re dei tuffi piombinese. Luigi, da poco s… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Nel giorno in cui gli Europei Under 22 si sono fermati prima del gran finale, arriva una brutta notizia nel mondo dellaitaliana: èquest’oggi, che fu orodi(Finlandia), nell’ormai lontano, nella categoria dei pesi leggeri. L’artista del ring, così era soprannominato da atleta, era stato insignito dell’ambito Collare d’Oro nel 2015, quando l’attuale presidente del CONI, Giovanni Malagò, decise di assegnare il riconoscimento anche ai campioni olimpici ancora in vita che avevano vinto prima dell’istituzione del premio. Nel comunicato apparso sul sito del CONI quest’oggi si legge: “Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, a nome dell’intero movimento italiano, si unisce al cordoglio della famiglia – e della Federazione guidata dal Presidente Lai – ...