(Di domenica 28 aprile 2024)si è presentata daaldiMenozzi, suo ex compagno d'avventura alVip. I Sergetti preoccupano i fan.

Grande Fratello , un ex gieffino si sbottona : l’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano L’ottava edizione del Grande Fratello si è conclusa lo scorso 25 marzo e intanto continuano ad emergere nuovi retroscena. L’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini ha visto trionfare ... Continua a leggere>>

In una recente intervista Perla Vatiero e Mirko Perletti , ex coppia del GF, hanno svelato quali sono i piani per il futuro . Ecco cosa hanno raccontato! Continua a leggere>>

C' è chi spera di poter vivere una volta nella vita un' esperienza come quella del Grande Fratello e chi, invece, dopo averlo fatto se ne pente amaramente. E' il caso di un ex Vippone, l' attore Massimiliano Morra, intervistato recentemente da TvBlog.it. Massimiliano Morra torna a parlare dopo il ... Continua a leggere>>

grande fratello, Greta Rossetti sola al compleanno di Vittorio: è crisi con Sergio D'Ottavi - Greta Rossetti si è presentata da sola al compleanno di Vittorio Menozzi, suo ex compagno d'avventura al grande fratello Vip. I Sergetti preoccupano i fan.

Continua a leggere>>

"Il GF Vip un'esperienza terribile, fatta per soldi. Chiedo scusa al mio pubblico": parla Massimiliano Morra - L'attore si dice pentito per aver partecipato al reality nell'edizione del 2020: "Mi sono sentito manovrato, buttato in un enorme calderone di pettegolezzi. Ho sbagliato" ...

Continua a leggere>>

grande fratello, Perla Vatiero e Mirko Perletti sul loro futuro insieme: "Convivenza e matrimonio Ecco cosa faremo!" - In una recente intervista Perla Vatiero e Mirko Perletti, ex coppia del GF, hanno svelato quali sono i piani per il futuro. Ecco cosa hanno raccontato!

Continua a leggere>>