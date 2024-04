Si allarga il vantaggio di Trump su Biden | il sondaggio della Cnn che terrorizza i democratici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Mancano appena sei mesi alle presidenziali americane in cui vivremo il revivalsfida fra Donalde Joe. Il Presidente democratico non sta godendo un momento di grande brillantezza: i conflitti in Ucraina e soprattutto in Palestina hanno logorato la sua leadership, e le tensioni con Iran e Cina - vedi Taiwan - non agevolano la sua posizione. Anche sul fronte interno, il malcontento verso Joecomincia a prendere sempre più piede. Nell'ultimopubblicato dalla Cnn, effettuato dall'istituto Ssrs, la situazione appare drammatica per i dem:godrebbe infatti del 49% dei consensi fra gli elettori americani, ben 6 punti in più di. Rispetto alla rilevazione precedente, il sostegno aè rimasto invariato, mentre ...