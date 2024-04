Rugby - Rovigo supera Mogliano senza bonus nei play-off della Serie A élite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Nella prima giornata del Girone 2 dei-off2024-2025 divince il derby veneto controper 29-12, dopo essere andato al riposo in svantaggio sul punteggio di 3-12, e si porta in testa alla classifica del raggruppamento con 4 punti, avendo marcato soltanto due mete. Inoltre i campioni d’Italia avranno diritto a giocare in casa, tra due settimane, anche il matchterza giornata del raggruppamento, nel quale ospiteranno il Petrarca, che domenica prossima, invece, esordirà nella post season ospitando a sua volta. Dopo essere finiti sotto per 3-12 nella prima frazione,nella ripresa riceve beneficio dall’ingresso in campo di Chillon come mediano di mischia e ...