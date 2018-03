Quei deputati grillini che rinunciano a 20 cent | Siamo onesti

ilgiornale

: Scontro nel #PD per i capigruppo. #Renzi sempre più solo: Sembra quasi di rivivere le scene che 5 anni fa spodestar… - notiveri : Scontro nel #PD per i capigruppo. #Renzi sempre più solo: Sembra quasi di rivivere le scene che 5 anni fa spodestar… - marcoardemagni : Ore 11: mancano soltanto 3 giorni esatti alla prima seduta della Camera dei Deputati della XVIII legislatura e non… - ScemoIntell : @Michele_ADAPT Ricordiamo anche l'Onorevole Diliberto di Rifondazione Comunista che, alla Camera dei Deputati, nel… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Palazzo Montecitorio. Transatlantico, per la precisione. Concluse le prime tre votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, la lunga giornata parlamentare sta per volgere al termine. I ...