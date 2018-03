LA VENERE DI BOTTICELLI | IL SEGRETO DEL MANTELLO Smontata l' interpretazione storica? Il

Botticelli - c’è un simbolo nascosto sotto il manto della VENERE : Nella Nascita di Venere di Botticelli c’è un polmone, simbolo del respiro divino, disegnato nel mantello tenuto tra le mani da Flora, la dea della primavera protesa nell’atto di coprire Venere prossima allo sbarco sull’isola di Cipro. A indicarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Acta Biomedica da Davide Lazzeri, chirurgo plastico della Clinica Villa Salaria di Roma, da tempo impegnato nello studio della medicina ...

La VENERE di Botticelli cela i dettagli anatomici della vita : La Venere del Botticelli cela dettagli anatomici della vita. Il mantello tenuto dalla dea della primavera Flora, nell'atto di coprire la Venere, infatti, cela il disegno di un polmone nascosto con la riproduzione di dettagli anatomici e colore dell'organo. Ispirato dalla filosofia neoplatonica che circolava alla corte dei Medici, il simbolo rappresenta l'allegoria del ciclo della vita generato dal respiro divino. La ricerca è pubblicata ...

Emily Ratajkowski come la VENERE di Botticelli : il successo su Instagram : Che sia una tra le modelle più sensuali del mondo, è fuori dubbio. Ma sabato Emily Ratajkowski ha alzato l'asticella e ha scelto di posare non più come una comune mortale, ma ispirandosi nientemeno che alla Venere di Botticelli, riproducendo ...

