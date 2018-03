78 anni di Mina | diva della musica senza età

Palermo : A 50 anni dal Sessantotto in Sicilia - ciclo di seminari : ... è lo sbocco di nuovi fermenti sociali: tra gli anni Cinquanta e Sessanta c'è un mutamento radicale nelle campagne, nasce una nuova economia agricola di mercato, c'è una crescita notevole del settore ...

Matteo Renzi - esordio al Senato/ "Sto zitto per due anni" : stallo su nomina Romani - "io non so nulla…" : Matteo Renzi, debuttante al Senato: 'ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?'. Ex segretario Pd 'trama' con Berlusconi, tra Romani e...

Catalogna - incriminati Puigdemont e 12 indipendentisti : rischiano 30 anni : incriminati l’ex presidente Carles Puidgemont e il candidato alla presidenza, Jordi Turull. Ma anche l’ex vicepresidente della Catalogna Oriol Junqueras, l’ex presidente del Parlament Carme Forcadell e la leader di Erc Marta Rovira a cui si aggiungono gli ex ministri del Govern, gli indipendentisti Joquim Forn, Raul Romeva, Clara Ponsati, Josep Rull, Toni Comin e Dolors Bassa, i due leader della società civile Jordi Sanchez e Jordi ...

Torino - marcia Artom a 80 anni dalle leggi razziali : “Raccogliamo documenti inediti sulle discriminazioni di quegli anni” : “La marcia di quest’anno assume una valenza particolarmente rilevante, nell’80° anniversario delle infami leggi razziste. Siamo tutti chiamati a interrogarci sul significato della lotta di Artom e della nostra memoria oggi, al riemergere di oscurantismi e fanatismi che ci illudevamo fossero stati definitivamente sconfitti”. A parlare è spiega Dario Disegni, presidente della Comunità Ebraica di Torino, che spiega il senso della marcia ...

“Vanno sterminate” - caso Maria Chindamo - le frasi choc. Da due anni della donna si sono perse le tracce - ora succede questo : Da due anni di lei si sono perse le tracce. Maria Chindamo, una donna di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia era sparita nel nulla la mattina del 5 maggio 2016. Pochi indizi, nessuna pista. L’imprenditrice sparì nella zona di Nicotera mentre era alla guida della sua auto, sulla quale, secondo quanto è emerso dalla indagini, viaggiava da sola. La vettura della donna fu trovata col motore acceso e all’interno furono rinvenute alcune ...

Vivere la Costituzione - Serie di seminari in onore di Stefano Rodotà in occasione dei 70 anni della Costituzione : Si entra così nel campo dello «human enhancement», di un potenziamento della condizione umana grazie all'eliminazione di vincoli naturali e culturali resa possibile dalla scienza, con un'estensione ...

Eliminato l'obbligo del certificato medico sportivo per i bambini da 0 a 6 anni : - Pediatri Fimp, con stop a certificato medico più sport per i bambini Decisione aiuterà a contrastare la pericolosa tendenza alla sedentarietà La Federazione Italiana Medici Pediatri , FIMP, ...

Palmina - bruciata viva dal papà e il cognato a 14 anni perché non voleva prostituirsi : l'audio choc della denuncia : Palmina Martinelli è morta bruciata a 14 anni. La sua è un storia che ha scioccato l'Italia dopo che la ragazzina è stata bruciata in una casa in stato di degrado in Puglia . Palmina si era rifiutata ...

Bimbi fino a sei anni : eliminato l'obbligo del certificato medico per la pratica dell'attività sportiva : Anche il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso il Ministero della salute , si è espresso in più occasioni 'nel senso di considerare 1'attività sportiva in età prescolare dei ...

RAPISCE BIMBA 2 anni E MINACCIA DI GETTARLA NEL FIUME - FIRENZE/ Nigeriano arrestato : "episodio grave" : Un Nigeriano che vive in un centro di accoglienza nei pressi di FIRENZE ha rapito la figlia di due ANNI di alcuni connazionali MINACCIAndo di GETTARLA nel FIUME Sieve(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:31:00 GMT)