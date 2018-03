Protezione civile | “Rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Potrebbe cadere

Tiangong-1 rientro incontrollato. Protezione civile : rischi per l'Italia. In aggiornamento : ETTORE PEROZZI Agenzia spaziale italiana , Asi, " E' importante mandare questo messaggio: si ha l'idea che la scienza sia esatta, ma la scienza vive anche di probabilità- ha commentato Perozzi-. ...

Caduta stazione spaziale cinese fuori controllo in Italia? Norme Protezione civile e dove esattamente : La Caduta della stazione spaziale cinese Tiangong 1 fuori controllo sulla Terra e in particolare anche in Italia è la notizia diramata dalla Protezione Civile in queste ore. Quali regioni saranno coinvolte dall'impatto? Esistono Norme di "auto-Protezione" che consentono di evitare danni a persone in vista dell'evento che dovrebbe accadere in una finestra per ora non meglio precisata tra il 28 marzo e il 4 aprile? La stazione spaziale cinese ...

Veneto : Anci - domani convegno su Protezione civile a Casalserugo (Pd) : Padova, 22 mar. (AdnKronos) – domani alle ore 10 nella sala del consigliare del Comune di Casalserugo, in provincia di Padova, si terrà un convegno sulla Protezione Civile, in particolare sul nuovo quadro normativo ed i cambiamenti in atto. Saranno presenti all’incontro presidente Maria Rosa Pavanello e la vicepresidente Elisa Venturini, che illustreranno le novità della nuova legge e le istanze portate avanti dall’Anci Veneto ...

Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione civile per tutto il Centro/Sud : forti temporali - tanta neve e venti impetuosi : allerta meteo – Una vasta saccatura di origine atlantica continua a determinare condizioni di instabilità sul nostro Paese, unitamente ad aria più fredda proveniente dal nord-Europa, apportando da stasera nuove precipitazioni che si intensificheranno su tutto il meridione, assumendo carattere nevoso fino a quota collinare, accompagnate da un generale rinforzo dei venti nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Il maltempo porta pioggia al Sud. Attesa la neve - la Protezione civile emana una nuova allerta in Campania : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti ...