Pandora | un party per splendere

vanityfair

: Pandora Shine 2018: la nuova collezione e il party a Milano - GlobeStylesMag : Pandora Shine 2018: la nuova collezione e il party a Milano - lulopdotcom : #events #excellence #fashion #pandora #pandorashine Pandora celebra l’arrivo di Pandora Shine con un party splenden… - annalisafanpage : @NaliOfficial ieri al Party organizzato da #Pandora? -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) La nuova primavera si tinge d’oro. A confermarlo èche ha festeggiato con unesclusivo l’ingresso del nuovo metallo Shine nei suoi store. LEGGI ANCHEUn look alla Grinch, cinicamente verde L’Argento Sterling 925, adesso, incontra l’Oro 18k che debutta nelle nuove creazioni della primavera 2018. Per celebrare il nuovo arrivo, una serata in compagnia di tantissimi volti noti tra cui Giulia Bevilacqua, Camilla Filippi, Stella Egitto, Umberta Gnutti Beretta, Natasha Stefanenko solo per citarne alcuni, che si sono trovati ad essere ospiti di uno show ricco di sorprese. LEGGI ANCHEChic list: dalla passerella al red carpet Dopo la presentazione della nuova collezione Bee Mine, ispirata al mondo delle api ed evocatrice del potere femminile, è stata la danza a scaldare l’atmosfera grazie a performance che hanno mescolato stili differenti, portando sul palcoscenico ballo acrobatico, ...