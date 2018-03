"Nella Giornata dell'Impegno e della Memoria in ricordo delle vittime delle Mafie,desidero riaffermare la vicinanza a quanti,con passione civile e profondo senso di solidarietà,sono riuniti a Foggia e altre città per testimoniare come il Cuore dell'Italia sia con chi cerca verità e giustizia,con chi rifiuta violenza e intimidazione, con chi vuole costruire una vita sociale libera dal giogo criminale".Così Mattarella. "I nomi di coloro che sono stati uccisi dalle Mafie suoneranno,ancora una volta,come monito alle coscienze di tutti"(Di mercoledì 21 marzo 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mafie Colle