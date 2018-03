Francesca Cipriani parla di Valeria Marini dopo il suo arrivo all’Isola

lanostratv

: FRANCESCA CIPRIANI VS VALERIA MARINI. #Isola - trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI VS VALERIA MARINI. #Isola - VelvetMagIta : L’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani imita Valeria Marini. Il video su #VelvetMag - onnmyway : RT @Ri_Ghetto: “Le espressioni dell’odio”, un film di Francesca Cipriani. #isola -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L’Isola dei Famosi:perplessa daCome consuetudine è andato in onda anche oggi il daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver catalizzato l’attenzione del pubblico a casa è stata senza ombra di dubbio, che in un confessionale ha fatto delle clamorose dichiarazioni su, la quale è approdata a sorpresa in Honduras proprio ieri sera. Come molti sapranno, le due pare abbiano litigato in passato. Il motivo? Qualche mese faha avuto una relazione con l’ex marito della. E quest’ultima sembra non l’abbia affatto presa bene. Per questa ragione, come rivelato giorni fa da Alfonso Signorini, le due, durante il dietro le quinte di un programma, pare abbiano discusso furiosamente. E nel daytime appena andato in onda poco fa su Canale 5 laè voluta tornare ...