Azzurro cercasi | Balotelli resta ancora a casa | le ragioni dell' esclusione

(Di martedì 20 marzo 2018) Gigi Di Biagio, commissario tecnico in pectorea Nazionale, ha lasciato aMario. L’attaccante del Nizza, dunque, dovrà seguire i compagni danelle prossime due sfide amichevoli contro Argentina ed Inghilterra. Sembrava la volta buona che per Super Mario si potessero riaprire le porte di Coverciano ed in questo senso, nei giorni scorsi, c’era stata un’ammissione proprio da parte’ex selezionatore’Under 21 che ha gli ha preferito, tuttavia, altri nomi. Difficile parlare di scelta tecnica perché, se è vero che i numeri hanno un peso specifico rilevante e sono molto spesso la miglior chiave di lettura nel calcio, soprattutto per gli attaccanti, quelli del centravanti sono di gran lunga superiori ai calciatori scelti da Di Biagio il quale, per giustificarne l’, non ha addotto particolari motivazioni mantenendosi, invece, piuttosto vago. ...