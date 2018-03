Video duetto dei coach di The Voice in Vorrei Fosse Agosto da Vorrei Ma Non Posto | J-Ax

I The Kolors su Rai 1 con Frida in duetto con Leonardo De Andreis : Video dell’esibizione del 16 marzo : I The Kolors su Rai 1 si sono esibiti venerdì 16 marzo durante la serata finale di Sanremo Young, il nuovo talent show condotto da Antonella Clerici. La band di Stash Fiordispino è tornata sul palco del Teatro Ariston per esibirsi insieme al giovane concorrente Leonardo De Andreis: insieme hanno duettato sulle note di Frida (Mai, mai, mai), canzone presentata durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo. L'esibizione dei The Kolors ...

Video di Giusy Ferreri a Sanremo Young con Volevo Te e Partiti Adesso in duetto con Luna Farina : Ospite della puntata finale, Giusy Ferreri a Sanremo Young duetta con Luna Farina in Volevo te e Partiti Adesso. Venerdì 16 marzo si è svolta la finale del teen-talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, alla ricerca del giovane talento della musica italiana. In diretta dal teatro Ariston di Sanremo, i concorrenti si sono cimentati serata dopo serata nelle più belle canzoni di Sanremo, spesso accompagnati da artisti italiani. Ieri sera ...

LEONARDO DE ANDREIS/ Video - il duetto con i The Kolors - ma precisa : "Io ho già vinto" (Sanremo Young) : LEONARDO De ANDREIS non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:56:00 GMT)

Emma a Radio Italia tra Essere qui - la conduzione di Sanremo e il duetto dei sogni - Video - : ... la rinascita tra l'insicurezza e l'eterno amore per la musica: "È la mia missione di vita' Emma a Radio2 in diretta il 9 marzo in streaming e Radio: come seguire il concerto Già conduttrice del ...

Emma a Radio Italia tra Essere qui - la conduzione di Sanremo e il duetto dei sogni (Video) : Emma a Radio Italia per raccontare la genesi di Essere qui. L'artista salentina ha raggiunto il Verti Music Place per il concerto che tenuto per pochi fortunati che hanno ottenuto di partecipare all'incontro con la conduzione di Manola Moslehi e Mirko Mengozzi. Raggiunta dai microfoni dell'emittente Radiofonica prima dell'avvio del concerto, Emma ha raccontato della paura e dell'emozione di salire sul palco di Vasco Rossi per l'apertura del ...

Video di Baby K a Sanremo Young - il duetto con Luna Farina in Roma Bangkok e Voglio ballare con te : L'esibizione di Baby K a Sanremo Young in duetto con Luna Farina sulle note dei tormentoni estivi Roma-Bangkok e Voglio ballare con te. Mercoledì 14 marzo è andata in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo la puntata semifinale del teen-talent condotto da Antonella Clerici su Rai 1, alla ricerca della nuova superstar della musica italiana. Ad accompagnare le esibizioni dei ragazzi in gara, tanti artisti del panorama musicale ...

Video di Marco Masini a Sanremo Young in duetto con Elena Manuele in Ci vorrebbe il mare : Marco Masini a Sanremo Young offre la sua esperienza a Elena Manuele, con la quale ha portato sul palco dell'Ariston la celebre Ci vorrebbe il mare. Entrambi al pianoforte, i due protagonisti del duetto hanno portato una versione particolarmente intensa di uno dei brani più rappresentativi del repertorio del cantautore toscano. L'esibizione è valsa la finalissima, per cui Elena Manuele sarà ancora sul palco per l'ultimo atto in programma il ...

Rocco Hunt a Sanremo Young in Nu juorno buono col suo omonimo e concittadino : Video del duetto : Rocco Hunt a Sanremo Young ha incontrato un giovane cantautore, suo omonimo e concittadino, per duettare insieme in Nu journo buono, brano con cui arrivò al primo posto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2014. Sul palco della semifinale di Sanremo Young, in onda eccezionalmente mercoledì 14 marzo su Rai1, si sono incontrati due salernitani: da un lato il rapper che ha trovato la grande popolarità sul palco dell'Ariston con ...

Video del duetto di Marco Mengoni e Giorgia in Come Neve al Forum di Assago - l’emozione del cantante : “Credete sempre nei sogni” : Marco Mengoni e Giorgia in Come Neve al Forum di Assago incantano il pubblico milanese, nell'emozionante duetto eseguito insieme per la prima volta dal vivo. Mercoledì 7 marzo al Mediolanum Forum di Assago si è tenuto il primo concerto milanese di Giorgia, nell'ambito dell'Oronero Live Tour 2018. Ospite d'eccezione Marco Mengoni, che ha raggiunto sul palco a 360° accompagnato da una pioggia di Neve finta, per eseguire il brano colonna sonora ...

Video del duetto di Riki e Stash dei The Kolors in Perdo le parole - live nel Mania Tour : Un duetto di Riki e Stash dei The Kolors in Perdo le parole ha sorpreso i fan di entrambi gli schieramenti, spettatori del Mania Tour di Riccardo Marcuzzo. Il cantante, secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione del 2017, vincitore della categoria canto dello scorso anno, ha intrapreso la Tournée live a supporto del suo disco d'esordio, Mania, successore dell'EP di debutto Perdo le parole, rilasciato dopo la ...

Lucio Battisti/ Video - il duetto con Mina e la mancata collaborazione con Lucio Dalla (Techetechetè) : Lucio Battisti, protagonista della puntata del 4 marzo 2018 di Techetechetè assieme all'amico Dalla con i Video del duetto con Mina a Teatro 10 del 1972(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:40:00 GMT)

Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi : la canzone per suo padre e il duetto con Einar in Che ne sai (Video) : Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi e le fa ascoltare una nuova canzone che ha scritto per suo pare. Poi duetta con Einar sulle note di un suo brano inedito, Che ne sai. Ad Amici di Maria De Filippi, Irama è nuovamente in sfida. Dopo la sfida vinta la scorsa settimana, la docente di canto Paola Turci lo ha proposto ancora una volta per la sfida del sabato, una sfida contro se stesso più che contro un nuovo aspirante allievo ...

Laura Pausini in Brasile canta Non è detto e annuncia un duetto in uscita il 16 marzo (Video) : Laura Pausini in Brasile canta per la prima volta Non è detto. Approdata in America Latina per girare il video di Nuevo, l'artista si è fermata per un programma televisivo che ha arricchito della sua presenza con il nuovo singolo che anticipa l'uscita del disco atteso per il 16 febbraio. Per quella data, Laura Pausini ha anche annunciato un duetto con le sue amiche Simone e Simaria che uscirà proprio nel giorno dell'arrivo del suo album già ...

Video dell'esibizione di Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 in duetto con Chris Stapleton sulle note di Say Something : Ti potrebbero interessare: La diretta dei Brit Awards 2018 in tv e streaming il 21 febbraio, tutti gli ospiti e le nomination: come seguire l'evento dall'Italia Tutti i performers dei Brit Awards ...