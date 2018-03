Terremoto | scossa in Sicilia | paura in provincia di Catania MAPPE e DATI

Scossa di Terremoto a Pomezia : Roma, 13 mar. - (AdnKronos) - Una Scossa di terremoto di magnitudo 2,0 è stata avvertita dagli abitanti di Pomezia , in provincia di Roma, la notte scorsa poco dopo le 22,30. Secondo l'Ingv, la Scossa è avvenuta ad una profondità di circa dieci chilometri. Non ci sono stati feriti.

Scossa di Terremoto a Pomezia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 2,0 è stata avvertita dagli abitanti di Pomezia , in provincia di Roma, la notte scorsa poco dopo le 22,30. Secondo l'Ingv, la Scossa è avvenuta ad una profondità ...

Scossa di Terremoto a Napoli : sciame sismico nei Campi Flegrei : Attimi d'ansia a nord di Napoli , nella zona dei Campi Flegrei , per una Scossa di terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione. E' successo alle 14.34 e i social network sono stati presi d'assalto ...

Scossa di Terremoto a Napoli : sciame sismico nei Campi Flegrei : Attimi d'ansia a nord di Napoli , nella zona dei Campi Flegrei , per una Scossa di terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione. E' successo alle 14.34 e i social network sono stati presi...

Scossa di Terremoto a Napoli : torna la paura nei Campi Flegrei : Attimi d'ansia a nord di Napoli , nella zona dei Campi Flegrei , per una Scossa di terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione. E' successo alle 14.34 e i social network sono stati presi...

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3.5 a sud di Mostar : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.5 è stata rilevata oggi nel sud della Bosnia–Erzegovina: l’agenzia Fena riporta che l’epicentro del sisma, verificatosi alle 07:01 ora locale e italiana stato localizzato a 15 km a sud di Mostar. La scossa è stata avvertita in una vasta area fino alla costa adriatica. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3.5 a sud di Mostar sembra essere il primo su Meteo Web.