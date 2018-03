Entra allo stadio in carrozzina | poi si alza come nulla fosse | Offensivo | lo

Foggia - Entra allo stadio in carrozzina ma poi si alza e va a sedersi in tribuna. La società : “Offensivo - denunciamo” : Arriva allo stadio di Bari in carrozzina, ma poi si alza, fa le scale e si accaparra un posto privilegiato in tribuna. È accaduto allo stadio di Foggia, sotto gli occhi dei tifosi che hanno filmato la scena urlando ironicamente al miracolo. L’uomo è arrivato in sedia a rotelle, usufruendo così dell’accesso riservato ai disabili. Una volta dentro l’area però si è alzato e come se nulla fosse è andato a sedersi in tribuna. ...

Juventus - Dybala il giorno dopo : 'Il pallone non voleva Entrare - guardiamo avanti' : 'In certe serate il pallone non entra, e bisogna guardare avanti!'. Paulo Dybala affida a Twitter il commento sullo 0-0 con la Spal, che ha fermato la Juventus dopo 12 vittorie consecutive. Davvero ...

Migranti : morto di fame a Pozzallo - sindaco 'come in campi concEntramento' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - È morto di fame un giovane migrante eritreo di 22 anni, sbarcato ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Insieme ad altre 91 persone, tra cui 12 minori e 7 donne, era giunto a bordo della nave della Ong spagnola 'Proactiva Open Arms' nella cittadina siciliana. Trasfer

“Quella foto… Ecco cosa vuole nascondere”. Elisabetta Gregoraci : è giallo. A colpo d’occhio è dura - ma basta concEntrarsi sullo sfondo dello scatto per ‘capire’. E per i maligni il mistero è già risolto : “Cosa c’è sotto” : Elisabetta Gregoraci, la showgirl e conduttrice che da quando ha ufficializzato la separazione – consensuale – da Flavio Briatore è sulla bocca di tutti, si dà alla pazza gioia con le amiche ultimamente. Con loro ha trascorso il suo 38esimo compleanno, il primo da single dopo più di dieci anni d’amore con l’imprenditore, e sempre con loro si è regalata una super festa, come scrive il settimanale Oggi. Mancava pochissimo a ...

Solution Capital Management SIM - Lorenzo del Gallo Entra nel Gruppo : Teleborsa, - Solution Capital Management SIM , società quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, specializzata nei servizi di Private Banking e Wealth Management , potenzia la sua rete di Consulenti ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Eggert-Benecken vincono anche in Lettonia e cEntrano la Sfera di Cristallo : Una stagione letteralmente dominata dai tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che vincono la nona gara stagionale e si aggiudicano matematicamente la Coppa del Mondo di Slittino doppio 2018. Dopo un’annata strepitosa, l’ufficialità è arrivata a Sigulda con un’ennesima vittoria senza appello per gli avversari. I campioni del Mondo hanno chiuso con 1:23.364 facendo segnare il miglior tempo nella prima discesa (41.660) ed il ...

Svolta storica in Arabia Saudita : le donne Entrano allo stadio - : ... sarà infatti convogliata nel mercato interno una parte dei miliardi di dollari che l'Arabia Saudita spende ogni anno all'estero per assistere a spettacoli vietati in patria