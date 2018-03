Ballando con le Stelle 2018 | seconda puntata | stasera 17 marzo 2018

Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta 17 marzo : Giovanni Ciacci in versione eroe? : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 17 marzo, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata: Silvan è il ballerino per una notte, quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ Da Don Matteo al ballo : salva per "miracolo" (Ballando con le stelle) : Nathalie Guetta, concorrente a Ballando con le stelle 2018, ha deciso di svestire i panni di Natalina in Don Matteo: l'intervista al settimanale Diva e Donna.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Akash Kumar - Ballando con le stelle/ Chi è? "Mi sento un figlio del mondo" : Akash Kumar, uno dei concorrenti più attesi di Ballando con le stelle, si presenta al settimanale DiPiù parlando della sua carriera, dell'amore per l'Italia e della donna ideale.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:15:00 GMT)

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Video - la nuova sfida dopo il successo (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli tornano in scena per il secondo appuntamento della stagione di Ballando con le stelle. Confermeranno il successo della prima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:12:00 GMT)

LUCA FAVILLA E CRISTINA ICH/ Video - i due ballerini avvistati fra baci e carezze? (Ballando con le Stelle) : LUCA FAVILLA e CRISTINA Ich a Ballando con le Stelle 2018: i due ballerini impegnati nel riscatto dopo il debutto. Cosa succederà nella seconda puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Amedeo Minghi/ "Avevo bisogno di un'emozione inedita" (Ballando con le stelle) : Amedeo Minghi ha deciso di mettersi alla prova a Ballando con le stelle 2018: la sua nuova sfida e la vita privata nell'intervista al settimanale Diva e Donna.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:02:00 GMT)

Robozao - Ballando con le stelle/ Video : il robot terzo conduttore - in quale ballo si cimenterà? : Robozao, il robot terzo conduttore di Ballando con le stelle, nuovamente protagonista nella prima serata di Rai 1 al fianco di Milly Carlucci. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Stefania Rocca e Marcello Nuzio/ Video : l'attrice si ritira dopo l'infortunio? (Ballando con le stelle) : Stefania Rocca torna questa sera a Ballando con le stelle 2018 al fianco del ballerino Marcello Nuzio: quale sarà il verdetto dopo l'infortunio dell'ultima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:00:00 GMT)

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ Video - fra i due è nato l'amore? (Ballando con le Stelle) : FRANCISCO PORCELLA e ANASTASIA KUZMINA a Ballando con le Stelle 2018: com'è andata la prima esibizione? Il surfista diviso fra mamma e ballerina. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:49:00 GMT)

Don Diamont e Hanna Karttunen/ L'esibizione della prima puntata e gli infortuni (Ballando con le Stelle) : Don Diamont, Ballando con le Stelle: l'attore statunitense è pronto per la seconda puntata del talent show di Milly Carlucci, in onda su Rai 1, insieme a Hanna Karttunen.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:47:00 GMT)

MASSIMILIANO MORRA E SARA DI VAIRA/ Video - l'attore distrutto : "Sto a pezzi" (Ballando con le Stelle) : MASSIMILIANO MORRA e SARA Di VAIRA nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018. Quale sarà la coreografia scelta? Ecco com'è andata al debutto. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Mago Silvan - ballerino per una notte/ "Sono un prestigiatore - non un imbroglione" (Ballando con le stelle) : Il celebre Mago Silvan questa sera sarà protagonista sulla pista di Ballando con le stelle su Rai 1, nelle vesti di ballerino per una notte. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:15:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Anticipazioni | Chi sarà eliminato? : Sabato 17 marzo alle 20.35, secondo appuntamento per Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. Sui Vip in gara si accendono nuovamente i riflettori, pronti a cimentarsi in nuove emozionanti coreografie per dimostrare al pubblico e alla Giuria in studio i loro progressi sulla pista da ballo. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao, il terzo conduttore venuto dallo spazio e a bordo pista i ...

Ballando con le stelle - seconda puntata sabato 17 marzo : rischio eliminazione - anticipazioni : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, chi sarà eliminato questa sera? Nessuna eliminazione la scorsa ...