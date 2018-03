Roma | torna Libri Come nel segno di Alessandro Leogrande

Roma. EuRoma2 : torna il “Progetto Young” : Roma – E’ stata presentata presso la prestigiosa Sala Protomoteca, in Campidoglio, la sesta edizione del “Progetto Young”. A moderare l’incontro, che ha visto la... L'articolo Roma. Euroma2: torna il “Progetto Young” proviene da Roma Daily News.

Dal 21 aprile torna la magia dei 'Viaggi nell'antica Roma' di Piero Angela e Paco Lanciano : Le modalità di accesso ai due spettacoli sono differenti. Per il 'Foro di Augusto' sono previste tre repliche secondo il calendario pubblicato , durata 40 minuti, mentre per il 'Foro di Cesare' è ...

Aveva avuto un rapporto con l'alunna 15enne : torna libero il professore del Liceo Massimo di Roma : Dopo undici giorni di carcere e cinquanta giorni agli arresti domiciliari, torna libero Massimo De Angelis, cinquantatreenne professore di Lettere del Liceo Massimo che era stato accusato di "aver plasmato la volontà" di una sua alunna quindicenne, spingendola ad appartarsi con lui per consumare un rapporto sessuale.A riportare la notizia è la Cronaca di Roma del Corriere della Sera, citando le motivazioni che hanno portato il ...

Roma-Shakhtar Donetsk : le probabili formazioni. Torna Dzeko - Perotti titolare : Ribaltare il 2-1 dell'andata per entrare nel limbo dorato delle migliori 8 squadre d'Europa. E' una missione complicata ma di certo non impossibile quella che attende la Roma di Di Francesco nel ...

Roma. All’India tornano le Tante facce nella memoria : Ritornano sul palco del Teatro India di Roma, dal 14 al 18 marzo, le protagoniste di Tante facce nella memoria,

Roma-Shakhtar - Dzeko torna al centro dell'attacco. Panchina per Schick - Defrel out : Edin Dzeko tornerà alla guida dell'attacco della Roma dopo il turno di riposo forzato scontato contro il Torino. A Trigoria, Eusebio Di Francesco sta preparando con meticolosità la grande sfida con lo ...

Roma - via di Portonaccio torna preferenziale e scoppia il caso : 400mila multe in 6 mesi. Automobilisti : ‘Mancava segnaletica’ : Oltre 400mila multe per 400 metri di preferenziale, sanzioni comminate per 45 milioni di euro. E tutto in sei mesi. Succede a Roma, in via di Portonaccio che unisce due direttive importanti della Capitale, la via Prenestina con la via Tiburtina. Via di Portonaccio, nella porzione che sfocia su via Tiburtina e va alla Stazione Tiburtina, era una corsia preferenziale per bus e taxi dagli anni sessanta, ma otto anni fa è stata resa percorribile da ...

Serie A - torna il pallone estivo Nike Ordem V : il debutto in Roma-Torino : Inizia stasera la 9a giornata di Serie A con Roma-Torino: le squadre tornano a utilizzare il pallone Nike in versione estiva L'articolo Serie A, torna il pallone estivo Nike Ordem V: il debutto in Roma-Torino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mario Biondi torna il 9 marzo con “Brasil” e con i due eventi unici di Roma e Milano : Milano. “È un progetto che nasce con due artisti sui generis: non li ho presi bene all’inizio ma poi mi

Suzuki : a Roma MotoDays torna l'appuntamento con MissBiker : Un'occasione imperdibile per tutte le donne attratte dal mondo delle due ruote, ma che ancora non vi si sono mai avvicinate. l'appuntamento è dunque per sabato 10 marzo presso il Padiglione 6 Stand ...

Roma : torna “Rocket Dad” - una giornata dedicata alla costruzione e al lancio di razzi ad acqua e alla Fisica Solare : A grande richiesta, dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, sabato 17 marzo p.v., dalle ore 10.00 alle ore 18.30, l’Associazione ScienzImpresa, presenta la terza edizione di “Rocket Dad”, una giornata dedicata alla costruzione e al lancio di razzi ad acqua e alla Fisica Solare! In collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica e in occasione della Festa del Papà, un sabato da passare in famiglia sognando lo ...

Burian bis - torna gelo da Siberia/ Previsioni meteo - Pasqua sotto la neve? Colpo di coda inverno fino a Roma : Burian bis, torna il gelo dalla Siberia. Primavera in ritardo come negli anni 90? Ancora freddo dopo un anticipo di Primavera: ma l'estate 2018 potrebbe essere più temperata(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Roma torna a promuovere la sua offerta turistica all’ITB Berlin : Dopo il successo dello scorso anno, Roma torna a promuovere la sua offerta turistica all’ITB Berlin, in programma dal 7