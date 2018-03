Fifa World Cup Russia 2018 | sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai mondiali con

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai mondiali di calcio “2018 Fifa World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

Panini lancia la nuova collezione “2018 Fifa World Cup Russia Adrenalyn XL” : ROMA – Esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”.Un’edizione ancora più ricca, articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn […] L'articolo Panini lancia la nuova collezione “2018 FIFA World Cup Russia ...

LaLiga annuncia la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports : in palio due posti per la Fifa eWorld Cup! : Arrivano ormai ogni settimana annunci di nuovi competizioni eSports ufficiali, patrocinate dalle varie leghe calcistiche nazionali: oggi è il turno del campionato spagnolo che, insieme ad EA Sports, svela la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports La competizione prenderà il via prossimo 19 marzo con la prima fase da cui usciranno fuori 32 qualificati alla fase […] L'articolo LaLiga annuncia la nascita della ...

Rumors : Fifa World Cup Russia 2018 potrebbe essere un DLC gratuito! : Stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come sottolineato anche dallo staff di “MundoUT”, community argentina in genere sempre ben informata su tutto ciò che accade in EA Sports Fifa, il gioco ufficiale dei prossimi mondiali di calcio “Fifa World Cup Russia 2018” potrebbe essere rilasciato sotto forma di DLC gratuito e non venduto […] L'articolo Rumors: Fifa World Cup Russia 2018 potrebbe essere un ...

Fifa 18 : anche la E-League australiana fra i tornei ufficiali con posti in palio per la Fifa eWorld CUP! : Dopo la eMLS e la Virtuelle Bundesliga arriva l’annuncio di un altro campionato virtuale ufficiale che assegnerà dei posti per la Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa che si disputerà il prossimo agosto: si tratta della E-League, versione eSports del campionato australiano Ecco il comunicato pubblicato nella notte, al momento solo in lingua inglese L'articolo Fifa 18: anche la E-League australiana fra i tornei ufficiali con posti in ...

Rumors : Fifa World Cup Russia 2018 potrebbe essere un DLC gratuito! : Stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come sottolineato anche dallo staff di “MundoUT”, community argentina in genere sempre ben informata su tutto ciò che accade in EA Sports Fifa, il gioco ufficiale dei prossimi mondiali di calcio “Fifa World Cup Russia 2018” potrebbe essere rilasciato sotto forma di DLC gratuito e non venduto […] L'articolo Rumors: Fifa World Cup Russia 2018 potrebbe essere un ...

Fifa 18 : arriva la “Virtuelle Bundesliga” : in palio posti per la Fifa eWorld CUP : Dopo la eMLS arriva l’annuncio di un altro campionato virtuale ufficiale che assegnerà dei posti per la Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa che si disputerà il prossimo agosto: si tratta della Virtuelle Bundesliga, versione eSports del massimo campionato tedesco! Ecco il comunicato pubblicato pochi minuti fa da EA Sports, al momento solo in […] L'articolo Fifa 18: arriva la “Virtuelle Bundesliga”: in palio posti per la ...

Bikkembergs Fifa World Cup 2018 Capsule Collection : Il campionato mondiale di calcio quest’anno per la prima volta si svolgerà in Russia dal 14 Giugno al 15 Luglio 2018 e vedrà coinvolte tutte le associazioni nazionali FIFA. Un totale di 64 partite saranno giocate in 12 gironi in 11 città. Per l’occasione il marchio Bikkembergs presenta una Capsule Collection che nasce proprio per celebrare il calcio e gli imminenti mondiali 2018 FIFA World Cup. La Capsule Collection di Bikkembergs è un ...

Fifa 18 : annunciata la eMLS. In palio un posto ai play off della Fifa eWorld Cup - il mondiale di Fifa 18! : Dopo Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga un altro campionato calcistico nazionale annuncia l’arrivo di una competizione eSports dedicata ai pro player: stiamo parlando della Major League Soccer, massima competizione in Canada e USA, che ha da poco annunciato l’arrivo della eMLS, un torneo in cui i vari Pro player nordamericani si sfideranno, rappresentando ciascuno dei […] L'articolo Fifa 18: annunciata la eMLS. In palio un posto ...