Mafia | truffava coppia di anziani fingendosi il figlio | ‘tradito’ dalla convivente

meteoweb.eu

: #Mafia: truffava i genitori di una vittima di lupara bianca, arrestato - Agenzia_Ansa : #Mafia: truffava i genitori di una vittima di lupara bianca, arrestato - vilmanicolini : RT @cristinaobber: Anche per queste merde pene più severe. Questo va oltre la truffa, questo è un crimine disumano. #giustizia... https://… - cappeIIaiomatto : Truffava i genitori di una vittima di lupara bianca, arrestato. Chiedeva soldi per aiutare un ragazzo facendo crede… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – E’ stato ‘tradito’sua compagna, Francesco Simone, l’uomo di 54 anni arrestato dai Carabinieri di Messina con l’accusa di avere truffato per anni unadidi Montalbano Elicona, facendo credere ai due di essere ilscomparso tempo fa con il metodo della lupara bianca. La donna, Provvdienza C. lo scorso 7 dicembre si è presentata alla caserma dei Carabinieri di Montalbano Elicone affermando che da oltre dieci anni, il compagno, “estorceva denaro ai signori Pelleriti”, i genitori di Domenico Pelleriti, il ragazzo scomparso con il metodo della lupara bianca. “Simone – raccontava la donna – con cadenza giornaliera contatta telefonicamente i coniugi riferendo a me di non entrare nella stanza dove avrebbe dovuto effettuare una chiamata di lavoro. Stanza da letto o bagno. ...